Futbolista argentino recordó su paso por Pumas UNAM y lloró en vivo en televisión

Mientras que el Club Universidad Nacional tiene un nuevo refuerzo en pleno Clausura 2026, todavía muchos recuerdan a los futbolistas que se marcharon en los últimos mercado de fichajes que hubo en la Liga BBVA MX. Por ejemplo, recientemente un argentino recordó su paso por Pumas UNAM y lloró en vivo en televisión.

Mientras que el equipo de Efraín Juárez debe disputar el último de la seguidilla de partidos más difíciles del Clausura 2026, un exfutbolista de la UNAM conmovió a todos. Pues Lisandro Magallán contó cómo fue su experiencia ayudando en un hogar de niños en México. “Juego en Pumas y quiero ser voluntario. Quiero ayudar a los chicos, ¿qué les falta?”, con esas frases, cambió su propia vida.

La historia de Lisandro Magallán, exjugador de Pumas UNAM, ayudando en un hogar

“Era voluntario en el hogar ‘Dulce Hogar’, iba todos los miércoles, en México. Fue una experiencia espectacular, me anoté solo, hablé con Carla que era la voz del estadio en Pumas. Como hacían actividades solidarias con la mascota del equipo, yo me puse como voluntario”, comenzó contando el defensa de 32 años en diálogo con ESPN.

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Rápidamente Licha supo asumir el compromiso con los chicos. “Fue increíble, y fue con nada: llevaba conitos, pelotitas que había comprado. Iba solo, festejé mi cumpleaños ahí, con mi familia y mis amigos. Yo estaba acostumbrado, era algo fuerte pero me iba con una paz increíble de ahí”, agregó.

Hermosa historia de Lisandro Magallan en su etapa en @PumasMX como voluntario en el hogar “Dulce Hogar”



El defensor argentino se quebró con el saludo de los niños ❤️



📹: @ESPNArgentina pic.twitter.com/2yYcppQRNd — MX Sudamerica (@MXSudamerica) April 1, 2026

“Hoy día hablamos con Rubén, de Pumas, y me cuenta que les dejó cosas. Hoy me gustaría volver a la Ciudad de México para ir ahí. Quiero darles lo que no tengo: tiempo. Dinero tengo, tiempo no, y quería dárselos”, sostuvo Magallán. Además, contó que llevó a los niños a ver al Club Universidad Nacional y que acudieron a los partidos con la playera auriazul. Conmovedor.

Mientras relataba la historia, los reporteros presentes en el estudio de televisión le mostraron un mensaje de los niños de ‘Dulce Hogar’, en el cual decían: “¡Lisandro! Te queremos mucho, gracias por tu tiempo con nosotros, te deseamos suerte, ¡adiós!”. Acto seguido, Licha Magallán comenzó a llorar de la emoción.

Los números de Lisandro Magallán en Pumas UNAM

Lisandro Magallán pasa vergüenza en Argentina|Mexsport

De acuerdo a las cifras que muestra BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Lisandro Magallán en Pumas UNAM son los siguientes:

Partidos jugados: 70

Encuentros como titular: 70

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 6 amarillas y 1 roja

¿Qué fue de la vida de Lisandro Magallán, antes jugador de Pumas?

En julio de 2025 “Licha” Magallán pasó sin coste de Pumas a Vélez Sarsfield de Argentina. Allí ya lleva dos torneos, con 28 partidos jugados, un gol y una asistencia. Además, ganó dos títulos (Supercopa Argentina y Supercopa Internacional) con el equipo de Buenos Aires.

