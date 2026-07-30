Jugaron el Mundial 2026, pero Club América escucha ofertas para transferirlos

El mercado de fichajes para el Club América sigue sin definirse y en Coapa ya están abiertos a escuchar ofertas por jugadores que antes eran considerados como intransferibles. En este caso, ha trascendido que dos jugadores que tuvieron participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tienen posibilidades reales de salir en pleno Apertura 2026.

De acuerdo con diversos reportes, los dos jugadores que podrían salir de Coapa son Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, los cuales no han tenido todavía participación con Guillermo Almada. La directiva azulcrema estaría todavía con la apertura de escuchar ofertas tanto por el atacante uruguayo como por el mexicoamericano.

América escucha ofertas por Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez

Las condiciones de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas que llevan a su posible salida de Club América

A pesar de que en Coapa cuentan con la apertura para escuchar las ofertas por los dos jugadores, se valora el poco impulso que tuvieron tras la justa mundialista. Alejandro Zendejas registró solo 14 minutos disputados, mientras que Rodríguez tuvo apenas 40 minutos dentro del terreno de juego.

Otro factor importante son las molestias físicas que los dos jugadores contaron luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dado que en varias ligas del mundo el torneo se encuentra a punto de comenzar o ya está en marcha, las posibilidades de que Rodríguez y Zendejas salgan del América siguen abiertas.

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Cuánto ganaría Club América con la transferencia de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas

Según cifras de Transfermarkt, Club América podría recibir alrededor de 18 millones de euros si logra la transferencia de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas. El uruguayo cuenta con un valor de 8 millones de euros y el mexicoamericano tiene un precio que ronda los 10 millones de euros.

Alejandro Zendejas tiene un costo de 10 millones de euros, según Transfermarkt|Instagram: Alejandro Zendejas

En dado caso de que la directiva logre concretar dos salidas de gran peso, podrían existir más movimientos dentro del mercado azulcrema, ya que en Club América contarían con la inversión necesaria para poder ir por fichajes de calidad antes de que cierre el periodo de transferencias en la Liga BBVA MX.

