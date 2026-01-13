Hijo de una ex estrella de Club América sueña con seguir los pasos de su padre y está más cerca que nunca

Mientras que Club América recibió una mala noticia sobre una estrella que estará ausente por un mes , también tiene una gran noticia en sus Fuerzas Básicas. Resulta que el hijo de una ex estrella de las Águilas sueña con seguir los pasos de su padre y está más cerca que nunca. Sin dudas, sería algo conmovedor y magnífico para el joven y para la institución de Coapa.

Mientras algunos se enfocan en el mercado de fichajes del América , otros le prestan atención a las Fuerzas Básicas, donde destaca Roger Benítez, el hijo del gran “Chucho” Benítez, tricampeón de goleo y campeón de un torneo de la Liga BBVA MX. El descendiente del ex futbolista fallecido de un paro cardíaco ya está brillando en la Sub-17 de las Águilas.

Roger Benítez se lleva los reflectores en las Fuerzas Básicas del Club América

Por un lado por ser “hijo de…” y por otro lado por su buen nivel, Roger Benítez llama la atención de todos en las Fuerzas Básicas del América. Ya está jugando con el equipo Sub-17 del América luego de brillar con la categoría Sub-15, categoría en la cual logró el campeonato y marcó un gol ante Toluca que se volvió viral.

¿Qué dijo Roger de la comparación con su padre, Chucho Benítez?

“¿Si me motiva o me presiona la carrera de mi padre? Es un motivante. Es muy emotivo saber quién fue mi padre, me da esperanza para ser mejor cada día. [...] Es un torneo fuera de México, donde vivimos, así que muy feliz. América, como hemos dicho todos, tiene un gran nivel y puede competir contra cualquiera”, comenzó expresando en un post partido.

@clarosports ROGER BENÍTEZ QUIERE VOLAR ALTO 🦅⚽️ El hijo del mítico “Chucho”, habla con orgullo de su herencia y sueños propios como joya del América, participando hoy en la MadCup con el conjunto de Coapa. El juvenil es una promesa que comienza a florecer, destacando la importancia de jugar en un club como lo es el América #RogerBenítez #ChuchoBenítez #América #FuerzasBásicas ♬ sonido original - Claro Sports

Además, le consultaron sobre su paso a la siguiente categoría y él respondió: “No ha sido fácil para mí ni para nadie pasar al Sub-17”. Por último, lo pusieron en una situación compleja. “¿Selección de Ecuador o de México? No puedo responder eso”, dijo.

¿Qué pasó con Chucho Benítez, ex América fallecido?

El 29 de julio de 2013 se produjo la noticia que nadie esperaba, el mundo del futbol se vistió de luto tras conocerse el fallecimiento de Christian Rogelio Benítez Betancurt, mejor conocido como “Chucho” Benítez. Con solo 27 años, el ecuatoriano perdió la vida por un paro cardíaco. Su hijo Roger era apenas un niño.

Los números de Chucho Benítez en Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Chucho Benítez en Club América fueron los siguientes:

Partidos jugados: 79

79 Encuentros como titular: 78

78 Goles convertidos: 52

52 Tarjetas recibidas: 11 amarillas y ninguna roja

11 amarillas y ninguna roja Títulos conseguidos: 1 (Liga MX Clausura 2013)

1 (Liga MX Clausura 2013) Distinciones individuales: Tricampeón de goleo (Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013)

Además, Christian Benítez también fue el goleador del Apertura 2010 con Santos Laguna, equipo en el que también se consagró campeón del Clausura 2008. Sin dudas, el paso del ecuatoriano por el futbol mexicano fue brillante y así lo marcan sus números.

