Club América gastó 5 millones en él, no rinde y hoy los aficionados lo critican

El debut en casa del América no podría haber salido peor. El equipo perdió 2-0, sufrió una expulsión y sigue sin ganar en el Clausura 2026. Este decepcionante inicio de año no sólo genera preocupación en el cuerpo técnico de André Jardine, quien recientemente recibió un ultimátum de la directiva , sino que comienza a impacientar a los aficionados, quienes se mostraron muy críticos con un jugador en específico.

Se trata de Alexis Gutiérrez, futbolista de 25 años que sigue sin cumplir con las expectativas que generó en su arribo a Coapa. El principal motivo detrás del enojo de los americanistas no se debe únicamente al bajo rendimiento del mediocampista, sino también al hecho de que las Águilas pagaron 5 millones de dólares por su fichaje.

|Instagram @alexisguty20

El rendimiento de Gutiérrez en el América

Luego de la derrota ante Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes, los americanistas apuntaron contra Jardine, Kevin Álvarez y, por supuesto, Alexis Gutiérrez. "Ya está en la lista de los peores fichajes de la historia del América", "No crea juego, no defiende, solo está correteando el balón" y "No vale ni un millón", fueron algunos de los comentarios en redes respecto a este último.

TE PUEDE INTERESAR:



Desde su llegada al club, el exjugador de Cruz Azul nunca logró estar a la altura. Ya lleva disputados 17 juegos entre el Clausura 2026, Apertura 2025 y la Leagues Cup (más de mil minutos, según los registros de Sofascore) con una aportación que se limita a tan sólo dos asistencias. Además, el semestre pasado promedió una calificación de 6.6 en el equipo.

|Instagram @alexisguty20

El valor de mercado actual de Gutiérrez en el América

Más allá de los malos resultados en el comienzo del Clausura 2026 y de los cuestionamientos de parte de los aficionados, Gutiérrez vio como su cotización en el mercado tuvo un incremento. En el portal Transfermarkt, el futbolista pasó de valer poco más de 3.5 millones de euros en su llegada al equipo azulcrema, a estar valuado actualmente en torno a los €4,000,000.