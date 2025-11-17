Club América humilla a Chivas ante todo México con una estadística poco conocida

El América Femenil volvió a sonreír en el Clásico de Clásicos este domingo, tras superar a Chivas 2-0 en la vuelta de la semifinal de la Liguilla del Apertura 2025. De esta forma, con un global de 4-0, las Águilas no solo quedaron a un paso del título, sino que también estiraron una increíble racha ante el Rebaño Sagrado.

Desde el Apertura 2019, América y Chivas se han enfrentado nueve veces en la instancia de Play-Off de la Liga BBVA MX y todas acabaron de la misma forma: con festejo de las jugadoras azulcrema . De hecho, esta es la cuarta vez consecutiva que esto ocurre, dado que ambos equipos se cruzaron en los últimos dos Clausuras y Aperturas.

Para observar el único triunfo del Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional por la Liguilla hay que retrotraerse al Apertura 2017, cuando se impuso con un global de 6-4 (más tarde se proclamaría campeón). Luego de eso, la historia es arrolladora a favor de las Águilas, con triunfos aplastantes por 3-0, 6-1, 7-3 o el reciente 4-0.

Si bien en la Fase Regular del Apertura 2025, las Chivas se impusieron por 2-0 como visitantes el pasado mes de septiembre, ya en las instancias decisivas las cosas otra vez se inclinaron a favor del América. Este domingo, Nicki Hernández e Irene Guerrero fueron las encargadas de sellar una nueva victoria.

El América Femenil va por la gloria en el Apertura 2025

Luego de caer en la final del último Clausura ante Pachuca, el América Femenil va en busca de su revancha y quiere quedarse con el título del Apertura 2025. Para eso, deberá vencer en el juego decisivo a Tigres, que viene de dejar en el camino a Cruz Azul con un resultado global de 3-2.

"Ha sido un año muy complejo, pero gracias al esfuerzo del cuerpo técnico y de nuestras jugadoras estamos otra vez en una final", señaló Ángel Villacampa, entrenador de las Águilas, en la rueda de prensa post partido con Chivas. "Cuando estamos unidas, somos mucho más fuertes", concluyó.