La imagen viral que hizo llorar a toda la afición del Club América tras su última baja

La afición del Club América está atravesando horas complicadas. Si bien la victoria frente a Necaxa en el Clausura 2026 trajo tranquilidad, la noticia inesperada de que Álvaro Fidalgo abandonaría la institución horas después dejó a más de un fanático entristecido. El mediocampista méxico-español fue presentado como nuevo jugador del Real Betis de España y una imagen que se viralizó en redes sociales emocionó a todo el americanismo.

Previo a su salida hacia Europa , el mediocampista se despidió del plantel del América y allí las cámaras captaron un momento muy emocionante: Fidalgo se fundió en un fuerte abrazo con Alejandro Zendejas y este último no pudo contener las lágrimas, llorando desconsoladamente. Dicha imagen generó una montaña rusa de emociones entre los aficionados azulcremas, quienes se vieron golpeados en redes sociales.

Zendejas llora en la despedida de Fidalgo del América|Crédito: Club América / X

La afición del América no supera la salida de Álvaro Fidalgo

En la red social de X, los aficionados de las Águilas reaccionaron a la imagen entre Fidalgo y Zendejas, mostrando al mundo sus sentimientos. “Me reventó el corazón”, fue lo que expresó un usuario, mientras que otro compartió: “Hoy todos somos Zendejas. Sin duda, ‘El Maguito’ deja un hueco grande en el América que probablemente muy difícil se llenará”.

“Hoy desperté y me pregunté si era un sueño que se iba Fidalgo”, comentó otro aficionado del América en respuesta a la foto, mientras que otro expresó: “Esta foto me terminó de destruir”. Lo cierto es que la salida del mediocampista generó mucha tristeza en las Águilas, precisamente por todo lo que ha conseguido mientras jugó para la institución.

Hoy todos somos Zendejas, Sin duda El manguito deja un hueco grande en el América que probablemente muy difícil se llenará , pueden venir jugadores con un gran futbol pero jamás tendrá el corazón y la entrega que le ponía Fidalgo al América. — @nthony 1625 (@odvjarm31) February 2, 2026

El legado de Álvaro Fidalgo en el América

En febrero del año 2021, Fidalgo fichó por el América como un auténtico desconocido desde el CD Castellón del futbol español. Durante su estancia en el combinado azulcrema, consiguió levantar cinco títulos: el tricampeonato (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), un Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga BBVA MX. En todos ellos, el mediocampista fue fundamental hasta el día de hoy.

Fidalgo dejó la puerta abierta a un posible regreso

En su última conferencia de prensa como jugador americanista, Fidalgo dejó abierta la posibilidad de un hipotético regreso en el futuro: “No es un adiós para siempre. Percibes el cariño de la afición. Cometí errores en el club y, aun así, la gran mayoría estuvo apoyándome. Siempre me sentí querido. Tengo miedo de no volver a sentir algo igual”, confesó el futbolista de 28 años.