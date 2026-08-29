Club América inicia una nueva negociación por Jaminton Campaz: todos los detalles

El Club América volvió a moverse por uno de sus objetivos para este mercado de fichajes. Después de varios días en los que la operación parecía haberse enfriado, la prensa argentina asegura que las Águilas retomaron las conversaciones con Rosario Central para intentar concretar la llegada del colombiano Jaminton Campaz.

La negociación había perdido fuerza porque América necesitaba generar ingresos antes de realizar una inversión importante. El extremo de 26 años tiene un valor elevado por su protagonismo en Argentina y la directiva azulcrema ya había presentado propuestas que no lograron convencer al conjunto argentino.

El Club América hizo dos ofertas por Jaminton Campaz

El conjunto de Coapa realizó dos ofertas formales por Campaz durante agosto. La primera fue cercana a los 3.5 millones de dólares, pero Rosario Central la consideró insuficiente. Posteriormente, América elevó su propuesta hasta aproximadamente 6 millones de dólares, aunque tampoco se concretó el acuerdo entre ambas instituciones.

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A pesar de estos intentos, el interés del futbolista por llegar al futbol mexicano se mantuvo. Campaz habría presionado para facilitar su salida y ahora los clubes volvieron a establecer contacto para buscar una solución a la transferencia.

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La venta de Brian Rodríguez podría ayudar a esa transferencia

La posible salida de Brian Rodríguez al Ajax modificó el escenario para América. El conjunto neerlandés habría puesto sobre la mesa una propuesta de 10 millones de dólares más otros 2 millones sujetos al cumplimiento de objetivos, aunque el cuadro azulcrema espera mejorar las condiciones.

La partida del uruguayo permitiría liberar recursos para avanzar por Campaz. Por ello, América pretende esperar a que la operación por Rodríguez avance antes de presentar una nueva oferta definitiva al equipo argentino.

América busca cerrar el acuerdo antes del cierre del mercado argentino

El tiempo es uno de los factores que puede definir la operación. América quiere alcanzar un acuerdo verbal con Rosario Central durante este fin de semana, ya que el mercado argentino cierra en pocos días.

Rosario Central también tiene interés en concretar la venta debido al salario del colombiano. Mientras tanto, América pretende aprovechar el escenario para completar el fichaje de un jugador que se mantiene entre sus principales objetivos.

