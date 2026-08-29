Chivas recupera jugador clave para enfrentar a Pachuca en el Apertura 2026

Chivas y Pachuca se enfrentarán este sábado, duelo correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2026. El conjunto rojiblanco tiene 3 bajas, pero la buena noticia para el equipo es que recupera a un jugador clave en media cancha, con el objetivo de llevarse los 3 puntos de visitante y sumar su segunda victoria consecutiva, tras golear 5-2 a Xolos en el Estadio Akron.

Richard Ledezma es el jugador con el que podrá contar Gabriel Milito para el duelo que se disputará en el Estadio Hidalgo. El jugador de 25 años se recuperó de una lesión y emprendió el viaje a Pachuca. Sin embargo, el argentino tiene 3 bajas considerables.

Richard Ledezma es el jugador con el que podrá contar Gabriel Milito para el duelo que se disputará en el Estadio Hidalgo.|@richydezma

Ledezma se perdió el duelo de la jornada 5 ante Xolos de Tijuana debido a que en un entrenamiento sufrió una molestia en la rodilla, por lo que el cuerpo técnico, junto con el médico, decidieron darle descanso.

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¿Cómo llega Chivas a la jornada 6?

El conjunto rojiblanco llega al partido contra Pachuca como quinto en la tabla general con 10 puntos, producto de 3 victorias, un empate y una derrota en lo que va del Apertura 2026. El único descalabro del Rebaño fue en la primera jornada ante Toluca.

¿Cómo llega Pachuca a la jornada 6?

Los Tuzos no marchan nada bien en este Apertura 2026. El cuadro dirigido por Benjamín Mora se ubica en la posición 14 con solo 4 puntos, producto de 1 victoria, un empate y 3 derrotas. El único triunfo de Pachuca fue en la jornada 1, cuando golearon a Pumas en CU.

Las bajas de Chivas para enfrentar a Pachuca