HORA EXACTA para ver el América vs Puebla, juego de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad sabatina de la Jornada 6 en la Liga BBVA MX presenta un enfrentamiento imperdible en el Estadio Banorte. América recibe la visita de La Franja del Puebla este sábado 29 de agosto, en un duelo pactado a la hora exacta de las 19:05 horas (tiempo del centro de México)..

¿Cómo llegan América y Puebla para este partido?

El equipo azulcrema salta a la cancha con la moral en alto tras abrochar su boleto a las semifinales de la Leagues Cup superando 2-0 al Columbus Crew. Las Águilas atraviesan una fase brillante en el semestre, registrando una sola derrota en sus últimos nueve cotejos disputados entre todas las competencias (7 victorias, 1 empate, 1 derrota).

Bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, el conjunto de Coapa se mantiene como el único club invicto del Apertura 2026 tras cinco fechas completadas (4 triunfos, 1 empate). Con el envión de tres victorias consecutivas en la liga, la más reciente por 1-2 sobre Juárez, el América ostenta además la mejor muralla defensiva del torneo al recibir apenas dos goles. En su tercera presentación en casa, la consigna es hilar un tercer triunfo consecutivo y mantener la portería en cero, siendo el único equipo que no ha permitido gol en calidad de local.

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Por su parte, el Puebla presume una notable regularidad en este inicio de certamen, acumulando tres victorias en cinco compromisos (3 victorias, 1 empate, 1 derrota). La Franja llega motivada tras una racha positiva de tres juegos sin perder en liga, apuntalada por su reciente triunfo 3-2 sobre Santos Laguna.

Esta visita representa su prueba de fuego para sostenerse en la parte alta de la tabla. Fuera de casa, los poblanos han ganado dos de tres compromisos, sufriendo su único tropiezo ante el vigente campeón Cruz Azul. Asimismo, el cuadro visitante busca saldar cuentas pendientes, ya que no ha podido derrotar a las Águilas en sus últimos tres enfrentamientos.

