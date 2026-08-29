México le da un baile a Colombia y sorprende con este abultado marcador

México Sub-17 le pegó un baile a Colombia en un partido amistoso, tal y como lo hizo el equipo femenil a Jamaica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Lo sorprendente fue el abultado marcador, pues el conjunto azteca le metió 4 goles a la selección sudamericana. Este es el primer partido de 2 que sostendrán ambas oncenas, como parte de su preparación para torneos venideros.

El primer encuentro se disputó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ubicadas en Toluca, Estado de México, donde el cuadro azteca hizo pesar la localía. El primer tanto cayó al minuto 13 por obra de Adán Sánchez, canterano de Rayados de Monterrey, club que clasificó a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

El conjunto azteca le metió 4 goles a la selección sudamericana.|@miseleccionsubs

Antes de finalizar el primer tiempo, la escuadra dirigida por Jürgen Castañeda se despachó con otras 2 anotaciones. Los goleadores fueron Alan Hernández al minuto 41 y al 43, Adán Sánchez marcó su doblete para que los suyos se fueran al descanso con una ventaja de 3-0.

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El segundo tiempo entre México y Colombia

El inicio del segundo tiempo marchó con tranquilidad, hasta que al minuto 64 Santiago Cisneros marcó el cuarto gol, para culminar la goleada. No obstante, la Selección de Colombia respondió a los 5 minutos con el descuento por parte del jugador Escorcia.

Es así que culminó en las instalaciones de la FMF el primer duelo entre México y Colombia, cuyo objetivo es que ambas selecciones se preparen para futuros torneos, como es la Copa Mundial de Qatar que se disputará a finales de noviembre de este año, en el que la selección azteca buscará sumar su tercer campeonato.

El último partido de la selección azteca y cafetalera Sub-17 se disputará este domingo 30 de agosto a las 10 de la mañana (hora centro de México) en las instalaciones de la FMF.