Álvaro Fidalgo se llevó un souvenir del Club América que nadie esperaba: emociona hasta las lágrimas

Mientras que André Jardine hará caso a lo que piden los fanáticos azulcremas para enfrentar a Puebla, Álvaro Fidalgo no se olvida de su paso por Club América, donde se transformó en un verdadero ídolo de la institución, a tal punto de convertirse en capitán y obtener la nacionalidad mexicana para representar a la Selección Nacional. Ahora se supo que se llevó un souvenir.

Aunque el ex América llegó a valer 182 millones y demuestra por qué es tan caro en Europa, gracias a su buen rendimiento en el Real Betis, el mediocentro no se olvida del buen paso que tuvo por el Nido de Coapa. A tal punto que en una de las fotos que publicó en sus redes sociales se puede ver un tierno souvenir que enmarcó luego de ganar un título con las Águilas.

Sergio Canales ayudó a que Fidalgo fiche por el Betis|Crédito: Real Betis / X

La red del Estadio Azteca (ahora Banorte) que Álvaro Fidalgo tiene de Souvenir

En su última historia de Instagram, Álvaro Fidalgo dejó ver parte de su casa en España y se puede observar que se llevó la red que enmarcó del Estadio Azteca (ahora Banorte) cuando ganó el bicampeonato con el América. Cabe destacar que el mediocentro de 28 años formó parte de la plantilla que ganó el tricampeonato con el conjunto americanista.

Los azulcremas disfrutaron de Fidalgo por 5 años, pero finalmente regresó a su España natal para jugar en el Real Betis, donde también está siendo importante. De todos modos, nada borrará su exitoso paso por el equipo de Coapa, en México. En ese marco, él mismo se llevó uno de sus recuerdos más preciados.

El paso de Álvaro Fidalgo por las Águilas del América

El “Maguito” defendió la camiseta azulcrema durante un lustro. Según los registros de BeSoccer, plataforma especializada en métricas deportivas, el rendimiento estadístico de Álvaro Fidalgo en el Nido se resume de la siguiente manera: