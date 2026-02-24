Ganó 15 títulos en México, pero aun así hoy es el jugador más barato de Club América

El Club América cuenta con la plantilla más valiosa de la Liga BBVA MX, pero aún así el precio de algunos jugadores es realmente bajo. Un caso que sorprende a muchos aficionados es el de Rodolfo Cota, portero de 38 años que es uno de los más laureados de todo el equipo, habiendo conseguido ganar 15 títulos en toda su carrera. Sin embargo, su precio ni siquiera supera los 6 millones de pesos.

Según la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Cota tiene un valor de mercado de 250 mil euros, lo que equivale a poco más de 5 millones de pesos. De esta manera, el guardameta que se encuentra cedido desde el Club León se posiciona como el futbolista con menor precio dentro de la plantilla de las Águilas. Un dato que impresiona a muchos debido a su largo palmarés.

Rodolfo Cota es el jugador más barato del América|Crédito: Rodolfo Cota / X

El recorrido de Rodolfo Cota por el futbol mexicano

Desde su debut en el año 2007, Cota ha construido una extensa carrera dentro de la Liga BBVA MX, habiendo jugado para equipos como Pachuca, Puebla, Chivas, León y el propio América. Durante todos estos años, el portero consiguió sumar varios títulos a su palmarés, consagrándose en 15 ocasiones con distintos clubes.

Su etapa más brillante la tuvo con los Tuzos, ya que logró ser campeón de la Concachampions en tres ocasiones: 2007, 2008 y 2010. No obstante, también destaca su paso por la Fiera, equipo con el que consiguió ganar el Apertura 2020, la Leagues Cup 2021 y la Concachampions 2023.

Todos los títulos de Rodolfo Cota en su carrera

Títulos nacionales:

Copa MX Clausura 2015 (Puebla)

Copa MX Apertura 2015 (Chivas)

Supercopa MX 2016 (Chivas)

Copa MX Clausura 2017 (Chivas)

Torneo Clausura 2017 (Chivas)

Guardianes 2020 (León)

Supercopa de la Liga MX 2024 (América)

Torneo Apertura 2024 (América)

Títulos internacionales:

Copa de Campeones de la Concacaf 2007 (Pachuca)

SuperLiga Norteamericana 2007 (Pachuca)

Copa de Campeones de la Concacaf 2008 (Pachuca)

Concacaf Liga Campeones 2010 (Pachuca)

Concacaf Liga Campeones 2018 (Chivas)

Leagues Cup 2021 (León)

Concacaf Liga Campeones 2023 (León)

Un contrato que está a punto de terminar

Cota dejará de ser jugador del América una vez finalizado el Clausura 2026. El experimentado guardameta se encuentra cedido en Coapa, ya que su ficha le pertenece a la Fiera. Su contrato expira el 30 de junio, por lo que deberá regresar a León en caso de que las Águilas tomen la decisión de no negociar por una renovación.

