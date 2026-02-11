James Rodríguez dijo algo que podría causar dolor a la afición mexicana: “No eran el camino correcto para mí”

James Rodríguez fue presentado en el Minnesota United de la MLS y ya hay muchas expectativas en toda Colombia para ver cómo llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Al margen de eso, en las últimas horas el colombiano tuvo declaraciones que pueden causar dolor en la afición mexicana con una frase dura: “No eran el camino correcto para mí”.

Si bien no dio nombres propios, el cucuteño pudo haberse referido al Club León como uno de esos equipos donde no acertó al elegirlos. Claro, entre otras cosas, no pudo jugar el Mundial de Clubes 2025 por el cual había sido contratado. De todos modos, muchos saben cuál es toda la verdad de por qué James Rodríguez eligió la MLS y no la liga Argentina , por ejemplo.

James Rodríguez genera dudas a su llegada a la MLS|X/Minnesota United FC

En diálogo con el New York Times, James expresó: “No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba. De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste”. El jugador de 34 años pudo haber herido al público de México, sobre todo de León, con esa frase.

¿El frío de Minnesota le trae malos recuerdos a James Rodríguez?

Algo que llamó mucho la atención es que eligió Minnesota a pesar del gran frío extremo que puede llegar a hacer ahí, con temperaturas bajo cero, que pueden rondar los -11º en invierno. Justamente en su momento el cucuteño había dicho que su salida del Bayern Múnich había sido por el frío de Alemania. No obstante, ahora James lo aclaró.

James Rodríguez fue presentado con el Minessota United de la MLS. Contrato hasta mitad de año con opción a extenderlo.



“Creen que me fui por el frío del Bayern Múnich, pero me fui por otra razón: porque básicamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid. Lo dije más como una broma, pero la prensa lo tergiversó y dijo que me fui por el frío”, aclaró el colombiano. De hecho, dejó atrás cualquier polémica: “En Minnesota o Barranquilla es lo mismo, quiero jugar”.

Los números de James Rodríguez en el Club León

