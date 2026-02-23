Le costó millones al América y Jardine lo borró, pero hoy una estadística lo coloca como su mejor delantero

La situación de Víctor Dávila dio un giro de 180 grados. El delantero chileno apenas sumó minutos durante el último semestre del año 2025 y, durante el mercado invernal, se barajó la posibilidad de dejarlo salir hacia su país natal para liberar una plaza de jugador NFM (No Formado en México). Sin embargo, la salida de Allan Saint-Maximin abrió un hueco en el equipo de André Jardine y hoy, el sudamericano se transformó en una pieza clave del América.

Dávila se quedó en Coapa y su entrenador le brindó la confianza que necesitaba para demostrar su capacidad goleadora. Teniendo en cuenta la Liga BBVA MX y la Concachampions, el chileno es el máximo goleador de las Águilas con 4 anotaciones en 9 partidos disputados. Pero eso no es todo, ya que es el goleador más efectivo del América con un promedio de gol cada 124 minutos, el mejor de toda la plantilla.

Víctor Dávila es el delantero más efectivo del América|Crédito: Club América / X

Durante este comienzo del Clausura 2026, el equipo azulcrema ha sufrido varios altibajos, pero Dávila supo como aprovechar la tormenta para sacar lo mejor de sí y ser uno de los jugadores más destacados de la plantilla en la actualidad. Jardine lo contempla como titular y, poco a poco, está ganándose el título de inamovible a raíz de grandes rendimientos y goles.

Lo cierto es que Dávila cambió su propia historia: de estar muy cerca de salir del América como un futbolista intrascendente en el juego, recibió una oportunidad y la supo aprovechar. Hoy es el jugador más determinante que las Águilas tienen en el ataque y difícilmente saldrá del once titular de cara al futuro.

El tercero de la noche, por Víctor Dávila. 🫡🇨🇱 pic.twitter.com/vseAvftGTz — Club América (@ClubAmerica) February 21, 2026

Víctor Dávila fue una inversión arriesgada por parte del América

El delantero de 28 años arribó a Ciudad de México a mediados del 2024, luego de que el club haya pagado 7.5 millones de euros para ficharlo procedente del CSKA de Moscú. Como si fuese poco, Dávila es uno de los jugadores con salario más alto dentro de la plantilla azulcrema, un dinero que la institución estuvo a punto de perder con su posible salida a Colo Colo en el pasado mercado de pases.

No obstante, el chileno decidió quedarse y buscará redimirse ante las críticas que recibió durante los últimos meses. Actualmente, su valor de mercado ronda los 4.5 millones de euros, notablemente inferior respecto al dinero que el América invirtió en él.

