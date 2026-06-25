Club América jugará dos partidos mientras se disputa el Mundial 2026

Club América continúa con su preparación rumbo al Apertura 2026 mientras sigue en marcha la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto azulcrema trabaja actualmente en España y ya tiene definidos los partidos amistosos que disputará antes del arranque oficial de la temporada.

La directiva americanista organizó una pretemporada dividida entre Europa, México y Estados Unidos. El objetivo, además de ser una jugada maestra para que Santiago Baños consiga refuerzos, es que el plantel llegue con ritmo competitivo al inicio de la Liga BBVA MX y también a la próxima edición de la Leagues Cup. Por eso habrá dos partidos amistosos.

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Club América tendrá dos amistosos antes del Apertura 2026

Las Águilas permanecerán en España hasta el 1 de julio. El equipo realiza entrenamientos en la zona de Madrid bajo las órdenes de Guillermo Almada, quien busca aprovechar estas semanas para trabajar aspectos físicos, tácticos y futbolísticos y sus dirigidos aprendan todo lo necesario.

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El primer amistoso confirmado de América será ante Tampico Madero. El encuentro se disputará el sábado 4 de julio a las 20:00 horas. Ese compromiso marcará el regreso del América a territorio mexicano después de la gira europea.

AME 3-3 UNAM | Liguilla CL26|Mexsport

América también enfrentará al LA Galaxy

Tras el duelo frente a Tampico Madero, el plantel viajará a Estados Unidos para medirse contra LA Galaxy. El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park y será la última prueba del equipo antes del comienzo del torneo.

El amistoso ante el conjunto de la MLS también servirá para evaluar el estado físico del plantel. América todavía trabaja en ajustes dentro de su plantilla y mantiene abiertos algunos movimientos en el mercado de fichajes.

El Apertura 2026 ya tiene fecha para el Club América

El debut oficial del Club América en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX será el 18 de julio. El conjunto azulcrema visitará a Querétaro en el Estadio Corregidora durante la primera jornada del campeonato mexicano.

Después del arranque liguero, América también tendrá actividad internacional con la Leagues Cup, torneo que comenzará en agosto. Por esa razón, el cuerpo técnico considera importante llegar con ritmo de competencia y con el plantel completamente definido antes del inicio del semestre.

