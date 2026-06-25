El plan maestro de Santiago Baños para tener más refuerzos en Club América

Club América ya trabaja en la planeación del Apertura 2026. La directiva azulcrema busca fortalecer la plantilla después de un semestre sin títulos, que derivó en la salida de André Jardine y en la llegada de Guillermo Almada, quien busca refuerzos. Mientras el equipo realiza trabajos de preparación en Europa, Santiago Baños se enfoca en el mercado de fichajes.

La estancia americanista en España tendría más de un objetivo. Además de la parte física y táctica, la directiva aprovecharía el viaje para explorar posibles incorporaciones. Santiago Baños encabeza el supuesto plan maestro para lograr gestiones junto a Antonio Ibrahim y Juan Manuel Navarrete, quienes también se encuentran en territorio europeo.

|Crédito: Mexsport

Santiago Baños busca refuerzos para Club América

De acuerdo con información del insider americanista conocido por prever mucho de lo que sucede, la presencia de los directivos en España está relacionada con la búsqueda de futbolistas para el Apertura 2026. Esto coincide con reportes que indican que Guillermo Almada solicitó permanecer más tiempo en Europa para facilitar reuniones y negociaciones.

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Hasta el momento, América no ha confirmado nuevas contrataciones. Sin embargo, dentro del entorno del club existe expectativa por posibles movimientos en las próximas semanas. La prioridad sería construir un plantel con mayor profundidad para competir en todas las competencias del siguiente semestre.

Guillermo Almada tendría influencia en el mercado

La participación del cuerpo técnico también sería importante en esta etapa de planeación. Guillermo Almada buscaría aprovechar la gira europea para analizar opciones y acelerar conversaciones con posibles refuerzos. El técnico uruguayo tendría comunicación constante con la directiva durante este proceso.

La intención del club es evitar improvisaciones antes del inicio del torneo. América considera necesario reforzar distintas zonas del campo para mantener un nivel competitivo durante todo el semestre y encarar de mejor forma la carga de partidos. Por ahora, solo se trata de un plan que no ha traído refuerzos oficiales

Franco Rossano ya entrenó bajo las órdenes de Guillermo Almada.|Club América

Club América todavía tiene tiempo para fichar

El mercado de pases en la Liga BBVA MX permanecerá abierto hasta agosto. Eso le permite a Santiago Baños mantener negociaciones activas durante varias semanas más. Pese a ello, la directiva sabe que necesita cerrar movimientos cuanto antes para que los nuevos jugadores puedan integrarse a la pretemporada.

Por ahora, América sigue sin anunciar incorporaciones oficiales. Aun así, el viaje de la directiva a España alimenta la posibilidad de que existan negociaciones para reforzar al equipo rumbo al Apertura 2026.

