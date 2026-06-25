VIDEO: así narró Christian Martinoli el pase largo de Memo Ochoa que terminó en gol y lágrimas de Aguirre

México ya hizo historia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ al ganar 3 de 3 en la fase de grupos y sumar por primera vez 9 puntos. Ello lo pudo lograr tras vencer 3-0 a Chequia en el Estadio Ciudad de México, donde hubo un hecho que quedará grabado en la mente de todos los mexicanos, como fue el tercer gol, gracias a que Christian Martinoli narró como siempre el pase largo de Memo Ochoa que terminó en gol y en las lágrimas de Javier Aguirre.

Ni en el mejor libreto se pudo haber escrito tal escena y es que se conjuntaron 3 acciones que hicieron mágico el gol de Álvaro Fidalgo. Lo anterior, ya que la leyenda viviente, Ochoa, quien iguala antecedente de hace 48 años, tuvo participación en el tanto al ponerle un pase de medio gol al equipo, para así hacer explotar de felicidad a un país entero.

El “Vasco” y Ochoa se fundieron en un abrazo en el tercer gol, lo que provocó las lágrimas de Aguirre.|Selección Nacional de México

Así fue la narración de Christian Martinoli

Christian le puso ese toque a la narración para que el momento quedara en los libros de historia, pues tras un saque de meta de Memo, Santi Gimenez se escapó hasta llegar al arquero rival, pero el balón fue rechazado.

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No obstante, el destino quiso que México firmara su tercera anotación en los pies de Álvaro Fidalgo, quien mandó a guardar el balón en el ángulo, para salir corriendo a la banda y festejar entre lágrimas.

La banca mexicana estalló de júbilo y fue cuando las cámaras de Azteca Deportes enfocaron a Ochoa y Aguirre fundirse en un abrazo, hecho que llevó al “Vasco” hasta las lágrimas, algo nunca antes visto en el entrenador mexicano.

Fue así que culminó una noche llena de muchas emociones y que quedará grabada en todos los mexicanos para siempre, pues no pudo haber existido mejor escenario que éste.

México va por la historia

La Selección Mexicana clasificó a los dieciseisavos de final invicta, sin recibir goles y con 9 puntos en la bolsa. Aún es una incógnita su posible rival, pero lo que es cierto es que ya se sabe cuándo jugará: martes 30 de junio a las 7 de la tarde en el Estadio Ciudad de México.