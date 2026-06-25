Argentino demeritó el triunfo de México y dio esta crítica por los 9 puntos: “Mala”
Argentinos le quitan prestigio en redes sociales a la Fase de Grupos perfecta de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
México hizo historia al derrotar por 3-0 a República Checa en la última jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado azteca sumó 9 puntos de 9 posibles, no recibió goles y avanzó como primero del Grupo A hacia la ronda de Dieciseisavos de Final del torneo. Sin embargo, el equipo de Javier Aguirre sigue sin convencer en el exterior y así lo ven desde Argentina.
Aficionados de Argentina demeritan el nivel de México
En redes sociales, la afición argentina no ha hecho más que quitarle prestigio a lo hecho por México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los principales apuntados fue el usuario de X, @ElMichalito, quien habitualmente suele colocar sus impresiones tras cada jornada del torneo. A pesar del increíble momento que vive la Selección Mexicana, solo ha recibido críticas por parte de los argentinos.
En una publicación que obtuvo más de 300 mil visualizaciones, el usuario mencionado catalogó a México como “ligeramente mala”, luego de haber goleado a Chequia en Ciudad de México. Rápidamente, su posteo se plagó de comentarios mexicanos criticando el pensamiento del argentino. “Sáquenle el internet a este triste”, “Si México sigue avanzando, México: muy malo a pesar de que gana”, fueron algunos de los comentarios.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: joya de Chivas deja el club tras nueve años y se suma a Cruz Azul para el Apertura 2026
- Dónde y en qué estadio se juega el partido Chequia vs México en el Mundial 2026
- Nadie puede creer que México rompió este récord en el Mundial 2026: tiene el partido más visto del siglo, según la FIFA
Además, el mismo usuario catalogó a todos los rivales de México como poco competentes. Sobre Sudáfrica comentó que es “horrible, pero milagrosa”; sobre República Checa mencionó que es “defensivamente horrible”; finalmente, dictaminó que Corea del Sur es “decepcionante”. Sin dudas, sus palabras abrieron el debate entre ambas aficiones.
Terminamos la jornada 14, de la fecha 3 concluyendo que:— Micha (@ElMichalito) June 25, 2026
-🇨🇭Suiza: Zafable ✅
-🇨🇦Canada: Verde ✅
-🇧🇦Bosnia: Milagrosa ✅
-🇶🇦Qatar: La peor del mundial ❌
-🏴Escocia: Mala ⏳
-🇧🇷Brasil: Candidata ✅
-🇲🇦Marruecos: Muy buena ✅
-🇭🇹Haiti: Horrenda ❌
-🇿🇦Sudafrica: Horrible pero…
Cuándo juega México por los 16avos de final
México jugará los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el martes 30 de junio. La Selección Mexicana avanzó como líder del Grupo A y su próximo partido será ante un rival que todavía está por definirse, ya que saldrá de uno de los mejores terceros lugares de los Grupos C, E, F, H o I. A día de hoy, Escocia es el rival más probable.
El encuentro está programado para las 19:00 horas del centro de México y será uno de los cruces directos de la nueva fase de eliminación del torneo. En caso de ganar, el equipo mexicano avanzará a los Octavos de Final, instancia en la que podría seguir alimentando la ilusión de hacer historia como anfitrión.