Argentino demeritó el triunfo de México y dio esta crítica por los 9 puntos: “Mala”

México hizo historia al derrotar por 3-0 a República Checa en la última jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado azteca sumó 9 puntos de 9 posibles, no recibió goles y avanzó como primero del Grupo A hacia la ronda de Dieciseisavos de Final del torneo. Sin embargo, el equipo de Javier Aguirre sigue sin convencer en el exterior y así lo ven desde Argentina.

Aficionados de Argentina demeritan el nivel de México

En redes sociales, la afición argentina no ha hecho más que quitarle prestigio a lo hecho por México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los principales apuntados fue el usuario de X, @ElMichalito, quien habitualmente suele colocar sus impresiones tras cada jornada del torneo. A pesar del increíble momento que vive la Selección Mexicana, solo ha recibido críticas por parte de los argentinos.

Crédito: Mexsport

En una publicación que obtuvo más de 300 mil visualizaciones, el usuario mencionado catalogó a México como “ligeramente mala”, luego de haber goleado a Chequia en Ciudad de México. Rápidamente, su posteo se plagó de comentarios mexicanos criticando el pensamiento del argentino. “Sáquenle el internet a este triste”, “Si México sigue avanzando, México: muy malo a pesar de que gana”, fueron algunos de los comentarios.

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Además, el mismo usuario catalogó a todos los rivales de México como poco competentes. Sobre Sudáfrica comentó que es “horrible, pero milagrosa”; sobre República Checa mencionó que es “defensivamente horrible”; finalmente, dictaminó que Corea del Sur es “decepcionante”. Sin dudas, sus palabras abrieron el debate entre ambas aficiones.

Terminamos la jornada 14, de la fecha 3 concluyendo que:



-🇨🇭Suiza: Zafable ✅

-🇨🇦Canada: Verde ✅

-🇧🇦Bosnia: Milagrosa ✅

-🇶🇦Qatar: La peor del mundial ❌

-🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escocia: Mala ⏳

-🇧🇷Brasil: Candidata ✅

-🇲🇦Marruecos: Muy buena ✅

-🇭🇹Haiti: Horrenda ❌

-🇿🇦Sudafrica: Horrible pero… — Micha (@ElMichalito) June 25, 2026

Cuándo juega México por los 16avos de final

México jugará los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el martes 30 de junio. La Selección Mexicana avanzó como líder del Grupo A y su próximo partido será ante un rival que todavía está por definirse, ya que saldrá de uno de los mejores terceros lugares de los Grupos C, E, F, H o I. A día de hoy, Escocia es el rival más probable.

El encuentro está programado para las 19:00 horas del centro de México y será uno de los cruces directos de la nueva fase de eliminación del torneo. En caso de ganar, el equipo mexicano avanzará a los Octavos de Final, instancia en la que podría seguir alimentando la ilusión de hacer historia como anfitrión.