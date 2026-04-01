OFICIAL: Estos son los 5 partidos que el Club América jugará en el Estadio Banorte en abril

Antes de que la FIFA lo tome, el Estadio Banorte (que tendrá un partido de NFL) será utilizado en algunas oportunidades por el Club América para varios encuentros. En las últimas horas hubo distintas filtraciones que indican que las Águilas jugarían un total de 5 partidos en el antes llamado Estadio Azteca, la mayoría de ellos por el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Mientras que André Jardine le dio lugar a un joven que rindió muy bien, hay otras buenas noticias que le llegan a los aficionados del Club América. Pues en las últimas horas se oficializó que las Águilas tendrán tres partidos de la Fase Regular y uno de Liguilla del Clausura 2026, sumado a uno de la Concacaf Champions Cup.

La imponencia del Estadio Banorte le permite competir sin problemas con cualquier estadio de primer nivel europeo|Reuters

Los encuentros como local del Club América en el Estadio Banorte serán ante Atlas, Cruz Azul, Toluca, Nashville y el rival que le toque en la Liguilla de este torneo durante este abril. Luego, el Estadio CDMX será cedido para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Las fechas de los 5 partidos que el Club América jugaría en el Estadio Banorte

Los días y horarios tentativos para los 5 partidos que el Club América jugaría en el Estadio Banorte (antes Azteca) son los siguientes:

América vs. Cruz Azul: 11 de abril a las 21:00 hs (Jornada 14)

América vs. Nashville: 15 de abril a las 21:30 hs (Cuartos de final - Concachampions)

América vs. Toluca: 18 de abril a las 21:00 hs (Jornada 15)

América vs. Atlas: 25 de abril a las 21:00 hs (Jornada 17)

América vs. A confirmar: Día y hora a confirmar (Liguilla - Octavos)

América vs Tigres en Estados Unidos|MexSport

Distintos reportes de periodistas partidarios de Cruz Azul aseguran que La Máquina no jugaría en el Estadio Banorte en la previa al Mundial, sino que seguirían siendo locales en el Estadio Cuauhtémoc, donde acostumbra a jugar Puebla. En cambio, las Águilas de Coapa sí regresarán al Estadio Azteca para la recta final del Clausura 2026.

El comunicado que refleja que América jugará en el Estadio Banorte

"La LIGA BBVA MX informa que fue autorizada la solicitud del Club América para cambiar la sede de sus partidos como local al Estadio Banorte", reza el comunicado. Y agrega que iniciará "con el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 ante el Club Cruz Azul, programado para el sábado 11 de abril a las 21:00 horas".

