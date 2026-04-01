Se filtra el rival de los San Francisco 49ers en México para el regreso de la NFL

La NFL aún no ha hecho el anuncio oficial, pero el partido que marcará su regreso a México ya empieza a tomar forma en varios frentes. San Francisco tiene lugar asegurado en el Estadio Banorte y, poco a poco, también comienza a perfilarse el equipo que lo acompañaría en el remodelado recinto para uno de los eventos más esperados del año.

Te puede interesar: San Francisco 49ers vuelve al Azteca; ¿cuántos partidos de NFL se han jugado en México?

Fieles a la Ciudad de México! Los niners vuelven a pintar la capital chilanga de rojo y dorado. 🇲🇽🏈



Faithful to Mexico City! The Niners are back to paint the capital red and gold.🇲🇽🏈@NFL | @49ers | @49ersESP pic.twitter.com/Bs3NITkMnh — NFL México (@nflmx) February 18, 2026

Un rival que empieza a tomar ventaja

De acuerdo con información que surge desde el entorno cercano a la organización de los 49ers, los Miami Dolphins aparecen como el candidato más firme para ser su rival en la Ciudad de México. La posibilidad ha ido tomando fuerza en los últimos días, al grado de que ya se maneja incluso una fecha tentativa para el encuentro.

La elección del rival no es un detalle menor, porque define no solo el espectáculo, sino también el impacto mediático y deportivo de un juego que forma parte de la estrategia de expansión internacional de la liga. En ese sentido, un enfrentamiento entre San Francisco y Miami encajaría con la intención de ofrecer un duelo atractivo para el público mexicano.

Te puede interesar: NFL confirma al Allegiant Stadium como sede para el Super Bowl LXIII

La planeación ya contempla la altura de la Ciudad de México

Dentro del entorno del equipo californiano ya se contempla una preparación específica para enfrentar la altura, con entrenamientos previos en Colorado Springs, un punto que permitiría una mejor adaptación antes del viaje.

Por ahora, la liga ha confirmado pocas cosas acerca de este encuntro, pero fuentes han revelado que la fecha tentativa es el domingo 22 de noviembre.

Con todas estas acciones, queda claro que el compromiso de traer partidos de temporada regular en los próximos años ya está establecido, con el Estadio Banorte como escenario principal, y el duelo de este año marcará el inicio de una nueva etapa para la NFL en el país.

