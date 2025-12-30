América no ha ganado el campeonato de la Liga BBVA MX y aun así lidera este ranking que enorgullece a todos

El 2025 no ha sido el año del Club América. Los azulcremas perdieron la final del Clausura 2025 a manos de Toluca, al igual que el Campeón de Campeones ante el mismo rival . El equipo de André Jardine cierra un año sin títulos, pero a pesar de ello, las Águilas pueden presumir ser el equipo más ganador de México a lo largo del siglo 21, obteniendo el título de la Liga BBVA MX en ocho ocasiones, hazaña que nadie ha podido igualar hasta ahora.

El Club América es el rey de México en el siglo XXI

A principios de siglo, América se encontraba por debajo de Chivas en cuanto a títulos del futbol mexicano. Sin embargo, las Águilas fueron campeonas en el Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Con un tricampeonato histórico incluido, los azulcremas levantaron la Liga BBVA MX ocho veces en estos últimos 25 años para ser el equipo más ganador de México.

América bicampeón 2024|Crédito: Getty Images

Desde su fundación, el América ha logrado levantar el título de Liga BBVA MX en 16 ocasiones, siendo el máximo ganador en la historia de este torneo. Su última consagración se dio el año pasado, cuando los azulcremas derrotaron a Rayados de Monterrey en la final del Apertura 2024. Sin poder replicar la hazaña en este 2025, las Águilas intentarán recuperar su corona con la llegada del año 2026.

Los clubes que más títulos de Liga BBVA MX consiguieron en el siglo XXI

Además del América, otro club que ha tenido un siglo memorable dentro del futbol mexicano es el Toluca. Los Diablos Rojos siguen de cerca a las Águilas, habiendo conseguido 7 títulos de Liga BBVA MX durante el siglo 21. Su gran momento lo han posicionado como el segundo club con más trofeos de liga en la historia, junto con Chivas con 12 conquistas. El podio lo completa Tigres, con 6 títulos a lo largo del siglo.

Los clubes grandes que quedaron a deber en el siglo XXI

En la otra cara de la moneda se encuentran Chivas y Cruz Azul, equipos que no han encontrado su mejor nivel durante el último siglo. Por el lado de los rojiblancos, apenas pudieron conseguir dos títulos de Liga BBVA MX (Apertura 2006 y Clausura 2017) y fueron superados por su rival acérrimo, el América, y Toluca los empató en campeonatos.

Mientras que por el lado de La Máquina, ha sido el equipo grande que más ha sufrido durante este siglo. Los cementeros solamente ganaron un título desde el inicio del período, siendo el Guard1anes 2021 el único hasta la fecha. Cuentan con 9 trofeos en sus vitrinas y equipos como Tigres y León están cerca de igualarlo.