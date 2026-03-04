La leyenda que nadie esperaba que volviera a ponerse el jersey del Club América: creció la ilusión

El Club América aún se está recuperando de la dura derrota que recibió en casa al enfrentar a Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026. Mientras se encuentra esperando por el duelo ante Juárez de la siguiente fecha, una leyenda de la institución sorprendió a los aficionados azulcremas al reaparecer en redes sociales utilizando la playera del equipo tras, prácticamente, 10 años sin vestir dichos colores.

Se trata del mediocampista argentino Rubens Sambueza, quien ganó la Liga BBVA MX en dos ocasiones, al igual que dos títulos de Liga de Campeones de la Concacaf. Durante sus mejores épocas, logró portar el gafete de capitán, consolidándose como uno de los referentes más importantes de su etapa y como un símbolo de la institución. Ahora, 10 años después, reapareció con la camiseta del América.

Sambueza volvió a vestir los colores del América

A pesar de ya estar retirado del futbol desde enero de 2026, el argentino sigue practicando el deporte de forma amateur. Recientemente, Sambueza hizo su debut con el equipo de leyendas del América en un encuentro de futbolistas veteranos que generó expectativas entre los aficionados. Este partido le permitió vestirse nuevamente con el mítico uniforme azulcrema, generando mucha nostalgia entre los fanáticos de las Águilas.

Rubens se puso otra vez la del América pic.twitter.com/BUCjX9tUdw — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) March 2, 2026

Sambueza formó parte del conjunto azulcrema desde junio de 2012 cuando compraron su pase a cambio de 9,5 millones de dólares desde Tecos, hasta diciembre de 2016. Posteriormente, el mediocampista pasaría a jugar para el Toluca, aunque también vestiría los colores de Pachuca, Club León y Atlético de San Luis.

Ya en 2023 dejaría México para regresar a Argentina y jugar para Deportivo Maipú y Camioneros, ambos equipos del ascenso argentino, hasta retirarse en el presente 2026 con 40 años de edad.

Sambueza dejó un legado en América

Desde su debut con las Águilas, Sambueza disputó un total de 193 partidos. En ellos, consiguió marcar 26 goles y asistió en 47 oportunidades a sus compañeros de equipo. América fue el club donde más encuentros jugó como profesional, siendo recordado por gran parte de la afición.

