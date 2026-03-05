Imágenes sensibles: aficionados de Club América a los golpes tras la derrota con Juárez

El clima dentro del América está cada vez más tenso, aún más luego de la dura derrota que sufrió el equipo ante los Bravos de Juárez en la Jornada 9 del Clausura 2026. El 2-1 en contra en condición de local profundizó aún más la crisis que atraviesa el conjunto azulcrema y, durante el encuentro, aparecieron imágenes lamentables donde los aficionados de las Águilas estuvieron muy cerca de darse a golpes.

En redes sociales, un video fue difundido donde se ve a un grupo de aficionados del América intentando golpear a otro fanático de sudadera color blanca, tomándolo de la misma. El hombre se resistía y, justo antes de que la situación se tornara crítica, el personal de seguridad del estadio se presentó para acabar con la violencia. Imágenes que demuestran que la paciencia se está acabando entre los aficionados de las Águilas.

Aficionados del América a los golpes|Captura de Pantalla

La seguridad separó al grupo de aficionados que estaban intentando golpear al hombre vestido de blanco sin mostrar resistencia. Mientras tanto, la víctima intentó seguirlos, pero el personal policial lo detuvo para apaciguar las aguas. El evento no pasó a mayores, pero podría haber terminado de otra manera mucho más grave. Hasta el momento, no hay noticias sobre cuál fue el detonante de la pelea.

Y es que los fanáticos involucrados en las imagenes son seguidores del América. De acuerdo a la información recopilada, los hechos habrían comenzado luego de que Juárez marcara el gol agónico del triunfo de los Bravos en el minuto 90+3. Lo más importante es que no hubo heridos y los aficionados se mantuvieron en calma luego de que la seguridad haya intervenido.

LAMENTABLES IMÁGENES ❌🦅



Acontecen actos de violencia al en el Ciudad de los Deportes.



pic.twitter.com/KpceQUjBha — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 5, 2026

Así es el balance del América en el Clausura 2026 hasta ahora

El clima caliente en Coapa se justifica con el mal momento que atraviesa el equipo. Desde el inicio del Clausura 2026, América solamente ha conseguido ganar 3 partidos en 9 fechas. Arrastra un saldo de 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, siendo uno de los peores inicios del equipo en los últimos años.

Estos resultados ubican a las Águilas en la posición número 9 de la tabla general con 11 unidades. En estos momentos, el equipo se encuentra fuera de la zona de clasificación a la Liguilla, un panorama que parecía imposible antes de que comience la temporada de la Liga BBVA MX.