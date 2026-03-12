André Jardine rompió el silencio sobre la lesión de Malagón

Post partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, entre el Philadelphia Union y el América, toda la conversación en torno al cotejo se volcó hacia la lesión que sufrió el guardameta de las águilas, Luis Ángel Malagón.

Finalizado el enfrentamiento, André Jardine, director técnico del conjunto azulcrema, fue preguntado en torno a la lesión de quien ha sido su portero titular desde que tomó las riendas a mediados del 2023.

“Sí, primero lo de ‘Mala’, empezar por esto, sí nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles, ojalá no sea ruptura total pero probablemente una ruptura parcial, al mínimo, que lo va a sacar por cierto por un buen tiempo ahí”, dijo en conferencia de prensa.

América volvió a la victoria

Ofreció, después, algunas conclusiones con respecto al encuentro que su equipo ganó 0-1 y, entonces, volvió el entrenador brasileño al tema más comentado del día en el futbol mexicano.

“La verdad el triunfo era importante, pero el sentimiento al final era un poco de tristeza por Malagón. Lo queremos mucho, es muy querido por todo el grupo. Hoy entró como capitán para demostrar también la importancia que tiene para nosotros. Increíble lo que está pasando”, señaló.

Y complementó: “Va a estar nuestra oración, nuestro pensamiento positivo para que salga todo bien y que ‘Mala’ consiga recuperarse cuanto ante. Pero no podemos mentir que nos toca mucho y hay que dejar pasar algunos días para conseguir otra vez estar de alguna forma más fuertes mentalmente porque es un duro golpe para todo el grupo”.

Las Águilas sufren en enfermería

Cuestionado acerca de las constantes lesiones en el América, el estratega azulcrema se mostró desconcertado y declinó ofrecer un potencial tiempo de recuperación para Luis Ángel.

“Yo procuro no meterme en el tema médico, en el tema de recuperación de jugadores. Es algo que no domino, entonces confiamos 100 por ciento, ciegamente en nuestro departamento médico, en los fisioterapeutas, todos. Van a tener que trabajar mucho ahí con Malagón, con (Víctor) Dávila, con Henry (Martín) que aún no está 100 por ciento recuperado para ver si conseguimos cuanto antes ahí otra vez tener el elenco completo”, concluyó.

