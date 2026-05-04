Efraín Juárez ninguneó al América y André Jardine respondió con la misma moneda: “Es su crítica”

Mientras que Club América recibe la peor noticia de todas luego de empatar con Pumas UNAM en el Clausura 2026, en el post partido entre ambos equipos se produjo un curioso intercambio entre Efraín Juárez y André Jardine por lo que fue su manera de ver el encuentro. Ambos dieron opiniones muy diferentes y generó revuelo de cara a la revancha en Ciudad Universitaria.

Así como Jardine manda a la banca a un jugador que todos los aficionados quieren, ahora el entrenador americanista respondió a las críticas del DT del Club Universidad Nacional luego de lo que fue el empate 3-3 en el Estadio Azteca, válido por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. Juárez hizo de menos al rendimiento del América y el brasileño respondió.

Crédito: Mexsport

¿Qué dijo André Jardine tras el empate entre América y Pumas en la Liguilla?

“Es su crítica, si me muestran una sola estadística en la que Pumas superó a América, puedo tal vez darle la razón a Efraín”, comenzó diciendo el director técnico del conjunto azulcrema. Sí, fue contundente y sin rodeos.

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Además, agregó: “Dimos una demostración de fuerza, de creer en nosotros, de ir al frente, por poco no lo dimos vuelta. Sigue siendo un partido abierto, con chance para los dos. Pumas, por el empate, tiene ventaja, pero en este nivel es poco. Un gol nos da el pase, vamos por eso”.

¿Qué había dicho antes Efraín Juárez?

“Estoy feliz, orgulloso por lo que veo dentro de la cancha. Soy un tipo que piensa que el resultado viene ‘a consecuencia de’. Hoy en rendimiento, aún con el 3-3, estoy feliz y emocionado de ver lo que mi cabeza quería ver hace seis meses. En el Azteca realmente hay un equipo solo en la cancha. No sé qué se habrá visto en el tele, pero adentro, con mis ojos…”, expresó el DT.

Además, el entrenador de Pumas agregó: “Fue un espectáculo mi equipo, estoy feliz, estoy emocionado. Les dije que levanten la cara. Vamos a ir a casa, con nuestra gente y pasará lo que tenga que pasar, pero jugando así, no hay manera”.