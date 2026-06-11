Fidalgo se confiesa y asegura crecer como futbolista en México tras debut con la Selección en la Copa Mundial

Álvaro Fidalgo debutó con la Selección Mexicana en el triunfo sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el español nacionalizado mexicano aseguró en entrevista con Carlos Guerrero, periodista de TV Azteca, que está agradecido con el combinado azteca y el crecimiento que tuvo a partir de llegar al futbol de México.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Sudáfrica: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY jueves 11 de junio, partido inaugural y del Grupo A del Mundial 2026; ceremonia por streaming, link libre y en directo en directo

“Muy feliz como todo el mundo, como todo el país. Iniciar el Mundial con una victoria en casa, en el Azteca, siempre ayuda”, dijo Fidalgo. “Para mí es un honor. Al final, crecí como futbolista aquí en México. Para mí es un honor defender a México, dejarme la vida. Estoy muy feliz y muy agradecido por todas las personas que me ayudaron a estar aquí”.

Disfrutar y a seguir 💪🎩



Fidalgo se pronuncia después de debutar en Copas Mundiales de la FIFA™ con la Selección Mexicana, dice que hay cosas por corregir. #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca #DeporTV pic.twitter.com/yOffmYdzfH — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

Fidalgo llegó al Club América en el verano de 2021 en una transacción de dos millones de euros proveniente del CD Castellón, equipo de la Segunda B de España. Desde entonces, creció bajo la tutela de Fernando Ortiz, Santiago Solari y André Jardine. Tanto que pudo llegar a la Selección Mexicana nada más poder tramitar su pasaporte.

Para el futbolista de 29 años, el ganar es importante, pero es aún más importante el siempre querer más. Por eso, el jugador del Betis considera que es más fácil corregir las cosas que no salieron bien contra Sudáfrica con un marcador favorecedor que un resultado adverso para prepararse de buena manera contra Corea del Sur y contra Chequia.

“Siempre querer más es importante, no conformarnos con “Venga ya está, ganamos y listo”. A partir de ahora es mucho más fácil corregir cosas ganando que corregir cosas perdiendo. Por supuesto que tenemos cosas por corregir y lo haremos en estos días hasta que nos toque Corea”.

Álvaro Fidalgo, Selección Mexicana|Crédito: Selección Mexicana

TE PUEDE INTERESAR:



Así fue la actuación de Álvaro Fidalgo en su debut con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fidalgo jugó 66’ minutos en el partido entre México y Sudáfrica. Durante su debut obtuvo una valoración de 7.1, según Sofascore, y el mediocampista fue uno de los pasadores más precisos al acertar 30 de sus 34 pases. Además, su trabajo defensivo fue notable gracias a las cinco recuperaciones y los tres duelos ganados. El jugador del Betis también fue preciso al completar el único regate que realizó y fue víctima de dos faltas por parte de los sudafricanos.