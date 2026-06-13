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La FIFA elogió de una manera brutal a Julián Quiñones y todos los mexicanos celebraron

La Pantera Quiñones fue reconocido tras su gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA elogió de una manera brutal a Julián Quiñones y todos los mexicanos celebraron

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ apenas comenzó y un futbolista de México —con calendario confirmado— ya quedó inmortalizado en la historia del torneo. Julián Quiñones apareció en los registros oficiales desde el partido inaugural y ahora recibió un reconocimiento especial del organismo más importante del futbol mundial.

Pues todo esto se debe a que Julián Quiñones fue el autor del primer gol de todo el Mundial y recibió un elogio público de la FIFA que desató el orgullo de miles de aficionados mexicanos.

La estrategia que utilizará México con Brian Gutiérrez y Julián Quiñones
La estrategia que utilizará México con Brian Gutiérrez y Julián Quiñones|Crédito: Getty Images

La FIFA rindió homenaje a Julián Quiñones tras su gol histórico

A través de sus redes sociales, la FIFA compartió una imagen de Quiñones acompañada por el mensaje: “Julián Quiñones ha escrito su nombre en la historia”. La fotografía muestra al delantero celebrando sobre la frase “First Goalscorer”, en referencia a que fue el primer jugador en marcar en la actual edición de la competencia.

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El gol de Quiñones que abrió la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La jugada ocurrió apenas al minuto 9 del partido disputado en el Estadio Ciudad de México. Érik Lira presionó la salida sudafricana y recuperó el balón cerca del área rival. La pelota quedó para Quiñones, quien aprovechó el error defensivo para definir y vencer al guardameta Ronwen Williams.

Julián Quiñones y el homenaje de FIFA tras su gol en México vs Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los números de Julián Quiñones con la Selección Mexicana

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, estos han sido los números de Julián Quiñones jugando en la Selección Nacional de México:

  • Partidos jugados: 23
  • Encuentros como titular: 13
  • Goles convertidos: 3
  • Asistencias aportadas: 0
  • Tarjetas recibidas: 2 amarillas y 0 rojas.

En tanto, en su equipo (Al-Qadsiah FC de la Liga Saudí), La Pantera consiguió 37 goles en 35 partidos en la última temporada. Sin dudas, se trata de espectaculares para el jugador nacido en Colombia y naturalizado mexicano.

Estos partidos son los de México en la fase de grupos

  • Jueves, 11 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio Ciudad de México – 13:00 horas — Grupo A
  • Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara – 19:00 horas — Grupo A
  • Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. República Checa – Estadio Ciudad de México – 19:00 horas — Grupo A

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