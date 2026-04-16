Club América podría no clasificar a la Concachampions 2027: esto necesita para entrar

Mientras se habla de que un posible refuerzo de Club América tiene apenas un gol en el Clausura 2026, prácticamente no hay buenas noticias para las Águilas de Coapa. Pues además de haber sido eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026, ahora todos los caminos indican que debe lograr una hazaña para conseguir entrar a la Concachampions 2027.

Así como se habla de que hay jugadores de América que terminarán su contrato tras el fracaso en Concachampions, lo cierto es que deben darse diferentes resultados para que consiga llegar a clasificar a la Concacaf Champions Cup 2027. A priori, parece que, para entrar, los de Coapa necesitarían llegar a la final del Clausura 2026, algo que a día de hoy parece improbable.

Todas las veces que América no logró clasificar a la Liguilla|MEXSPORT

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX clasifican a la Concachampions 2027?

El regimen de clasificación a la competencia de Concacaf es el siguiente: 6 cupos para México, dividido en los 4 finalistas del Apertura 2025 y del Clausura 2026, sumando los 2 mejores clasificados en la tabla anual (que no hayan sido finalistas). En ese sentido, Toluca y Tigres ya tienen el boleto seguro por haber llegado a la final del anterior torneo.

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Por su parte, Cruz Azul ya consiguió acceder gracias a que ningún equipo puede alcanzarlo en la tabla anual, incluso aunque aún quedan 9 puntos en juego. Así, quedan 2 cupos para finalistas y 1 para la tabla anual (que podrían ser más si se repite algún finalista). Cabe destacar que, por esta vía, Chivas de Guadalajara le lleva 7 puntos de ventaja al Club América.

América fue eliminado de la Concachampions|Azteca Deportes

Posibles escenarios para que Club América juegue la Concachampions 2027

Superar a Chivas en la tabla anual (7 puntos con 9 en juego)

Ganar o ser subcampeón del Clausura 2026

Quedar detrás del Guadalajara y esperar que Toluca, Tigres, Cruz Azul o Chivas sean finalistas, liberando un cupo

Tabla Anual de la Liga MX 2025/26: Así va la pelea por clasificar a la Concacaf Champions Cup 2027