Club América no le daba minutos, se fue a otro equipo y ahí ya hizo goles espectaculares

Mientras André Jardine se cansó de las derrotas en Club América y planea un movimiento , un ex jugador de las Águilas está triunfando en su nuevo equipo, con goles espectaculares y dejando en claro que tiene nivel de sobra para tener buenos rendimientos en la Liga BBVA MX. Ahora, ya marcó su primer tanto en el Clausura 2026.

Así como un ex Tigres y Toluca podría reforzar al América , el ex futbolista de Coapa, Esteban Lozano, hoy está triunfando con el Club Puebla. Pues el delantero ya convirtió un gol en la victoria 2-1 frente a Mazatlán por la Jornada 2 del Clausura 2026. A los 2 minutos del encuentro ya había convertido y disputó un total de 77’ en este duelo.

Cabe destacar que el préstamo de Lozano en Puebla vence en junio de este 2026, cuando deberá regresar al América, dueño de su pase y donde ha jugado poco. Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 1.2 millones de euros, el más alto de su carrera.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Esteban Lozano en Club Puebla

De acuerdo a la información que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Esteban Lozano en Club Puebla son los siguientes:

Partidos disputados: 18

Duelos comenzados como titular: 11

Goles convertidos: 3

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas

Esteban Lozano en Puebla|Thiago Szwarc/Thiago Szwarc

Los números de Esteban Lozano en Club América

Por otra parte, el delantero que hoy tiene 22 años ha jugado un total de 7 partidos en el América, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Todos los encuentros que disputó Lozano en las Águilas fueron como suplente, sumando poco más de 120 minutos con la playera azulcrema. De todos modos, le alcanzó para marcar un gol en el conjunto de Coapa.

América no le ha dado tanto lugar a Lozano en el plantel profesional, puesto que fue cedido por un año y medio al Sporting Gijón, en el cual participó del equipo filial. En el futbol español marcó 14 goles y retornó a las Águilas, donde siguió sin ser tenido en cuenta. Por todo esto, nuevamente se marchó cedido pero esta vez al Puebla, para tener rodaje en la Liga MX.

