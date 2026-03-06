Club América no logra salir del hoyo: ahora está en serios aprietos por esta regla en pleno Clausura 2026

En las últimas horas Israel Reyes sorprendió al Club América con una gran noticia. Sin embargo, se podría decir que es lo único bueno que le está sucediendo a las Águilas en este Clausura 2026, pues ahora está en serios aprietos debido a una regla que hay en la Liga BBVA MX y que provocaría problemas en el conjunto de Coapa.

Mientras que América tuvo la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura 2026, ahora mismo las Águilas tendrán que enfrentar otro problema debido a lo lejos que están de cumplir con la Regla de Menores de la Liga MX. Es que acaba de perder por tiempo indefinido a uno de los futbolistas que le garantizaba parte del éxito.

Isaías Violante pone en riesgo al Club América en la Regla de Menores

El propio André Jardine responsabilizó el fracaso de América en este Clausura 2026 a las lesiones, pues asegura que nunca pudo poner en el campo a la alineación que él deseaba debido a los problemas físicos de sus dirigidos. En ese marco, ahora no podrá contar con Isaías Violante por tiempo indeterminado por una lesión de rodilla.

Esto es una dura problemática para América, pues se sabe que Violante era una de las piezas más utilizadas por Jardine para intentar cumplir con ese requisito. El extremo izquierdo de 22 años, sin embargo, está lesionado y no se sabe cuándo volverá.

|Instagram Isaías Violante / @isaias_vr

“Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha. El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución”, reza el comunicado desde el Nido, haciendo referencia a él y a Víctor Dávila.

¿Qué es la Regla de Menores y cómo está América?

La Liga BBVA MX exige a los equipos que cumplan con la Regla de Menores, que consiste en acumular 1,170 minutos con futbolistas menores de 22 años. Sin embargo, las Águilas de Coapa son los peores en cuanto a su cumplimiento, pues en este Clausura 2026 apenas acumulan 543 minutos con 3 jugadores alineados.

Para poder llegar a cumplir con la exigencia de la Liga MX, América deberá cumplir otros 627 minutos con jóvenes en cancha para no recibir sanciones. Sin Isaías Violante, esto parece un desafío aún más complejo que antes.

