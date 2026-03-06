Israel Reyes da una noticia que nadie esperaba en Club América en plena crisis

Mientras que el Club América logró la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura 2026, también hay noticias buenas desde lo deportivo a pesar de la crisis que está sufriendo el equipo en este torneo. Resulta que Israel Reyes logró algo muy importante en la Liga BBVA MX y se ha ganado los elogios de los americanistas.

A pesar de que el equipo de André Jardine –quien perdió a su ayudante– no levanta cabeza en este Clausura 2026 y está fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla, el defensa central de 25 años le da una gran noticia a las Águilas de Coapa. Es que Israel Reyes es el mejor lanzador de la Liga MX en lo que va del torneo.

Israel Reyes, el líder de estadísticas mientras el Club América está en crisis

Mientras que el América está fuera de los puestos de Liguilla y viene de perder con Juárez, el defensa central con pasado en Atlas y Puebla ha logrado ser el mejor lanzador de este Clausura 2026 contando todos los equipos del campeonato.

Según las páginas de estadísticas, Israel Reyes lidera el ránking con 8.3 pases largos acertados por partido. Esto es poco común, pero queda claro que el defensa de 25 años decide muchas veces arriesgar con pases complejos para que las Águilas ganen metros de juego en cada partido, sobre todo con el pobre nivel del mediocampo azulcrema.

Israel Reyes tiene estos números en el Club América

Si bien Reyes no jugó bien en la goleada que sufrió América ante Tigres de la UANL (1-4 en contra) y no jugó ante Juárez (derrota 1-2), sí ha mostrado buenos rendimientos en este Clausura 2026. De hecho, fue una de las figuras ante Pachuca y Puebla y apenas una vez en el torneo bajó del puntaje de 7, según SofaScore.

Cabe destacar que Reyes ha jugado 135 partidos en el América (120 como titular), en los que ha marcado 3 goles y ha aportado una asistencia. Al margen de eso, su récord está en los pases largos acertados, donde es el líder en toda la Liga MX. Las Águilas necesitan más jugadores como él.

