La gente lo pedía y hoy André Jardine está OBLIGADO a usarlo en Club América por las lesiones de sus compañeros

El puesto de delantero centro dentro del Club América no parece tener un dueño claro. Henry Martín aún arrastra molestias físicas, Víctor Dávila acaba de romperse y José Zúñiga no termina de convencer al cuerpo técnico ni tampoco a los aficionados. En este contexto, todo parece indicar que Patricio Salas, canterano de las Águilas, será el encargado de ser el ‘9’ de André Jardine de cara a los próximos partidos.

El juvenil de 22 años ya tuvo rodaje con el primer equipo durante el torneo pasado, pero en el Clausura 2026 ha visto mayor acción. Viene de marcar ante Querétaro en el triunfo del América por 2-1 en la Jornada 10 de la Liga BBVA MX y, si todo marcha bien, será el delantero titular del equipo esta tarde cuando los azulcremas se enfrenten a Philadelphia Union por los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Pato Salas será titular con el América|Crédito: Club América / X

La afición del América pedía por la titularidad del ‘Pato’ Salas, quien es considerado un buen futbolista de forma general a pesar de su poca experiencia en Primera División. “Es un buen jugador que se asocia bien, retiene el balón si es necesario y con buen físico para competir con los centrales”, detalló un fanático en la red social de X, mientras otro aseguró: “Creo que será la mejor opción”.

Dávila roto.

Henry y sus problemas físicos.

Zúñiga con su bajo nivel.



Al final habrá que confiar en el Pato Salas como delantero del Club América. Ayer lo hizo bien la verdad.



Ojalá que aproveche la oportunidad 🦅🙌🏻 pic.twitter.com/iUlkc5NDSU — renacova (@renacova) March 9, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



En definitiva, Jardine está obligado a alinear a Salas en el próximo juego de las Águilas, ya que no cuenta con opciones de garantías adicionales. Solo resta saber si finalmente Henry Martín llegará o no al juego de Concachampions, ya que distintos reportes aseguraban que podría haber sumado minutos en el choque ante Querétaro por el Clausura 2026. No obstante, el entrenador brasileño no quiso arriesgar el físico del experimentado delantero y ante los estadounidenses no sería la excepción.

Jardine está encantado con Patricio Salas

A pesar de llevar apenas 20 partidos oficiales con el primer equipo, Jardine mantiene altas las expectativas en el ‘Pato’ Salas: “Pato Salas, asumió la responsabilidad ante la lesión de Dávila, mostró por qué está en América y por qué va a dar muchas alegrías en América“, expresó el director técnico en la conferencia de prensa post Querétaro.

“Lo de ‘Pato’ es un jugador que yo estoy apostando mucho, a pedido mío ya estaba entrenando en el primer equipo y jugando con la 20. Puede ser un buen enganche, tiene virtudes para eso, tiene el carácter, juega de espalda, sabe jugar atrás de los centrales, destaca en los entrenamientos, por eso tomamos las decisiones que tomamos“, agregó sobre el joven americanista.