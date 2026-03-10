logo deportes horizontal
Club América sufre una nueva baja: todos los partidos que Henry Martin se perdió por lesión esta temporada

El delantero de las Águilas se ha perdido varios encuentros por culpa de las lesiones

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como Club América pierde una pieza clave para el partido más importante del semestre, también se supo que Henry Martin será baja nuevamente para la ida de la CONCACAF Champions Cup ante Philadelphia Union. En lo que va de la temporada (Apertura 2025 y Clausura 2026), el delantero de 33 años se perdió muchos partidos por lesión.

Las lesiones siguen siendo la gran preocupación del delantero de América –que tuvo la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura 2026– ya que se perdió muchos encuentros. De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, Henry Martin se ha perdido 21 partidos por lesión.

Henry Martin
during the game America vs Pachuca, corresponding to Round 10 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 04, 2023. <br><br> durante el partido America vs Pachuca, Correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 04 de Marzo de 2023.|Adrian Macias/MEXSPORT

En el último año futbolístico, el centrodelantero apenas suma 378 minutos disputados y ninguna anotación. Se ha perdido 14 encuentros de la segunda mitad del 2025 y ya lleva 7 encuentros ausentes en este primer semestre de 2026.

Partidos que Henry Martin se perdió por lesión en el Apertura 2025

  • 12 de julio de 2025: Juárez 1-1 América (lesión en el muslo)
  • 17 de julio de 2025: América 3-1 Tijuana (lesión en el muslo)
  • 17 de agosto de 2025: Tigres 1-3 América (fuerte golpe)
  • 25 de agosto de 2025: Atlas 2-4 América (fuerte golpe)
  • 31 de agosto de 2025: América 2-0 Pachuca (fuerte golpe)
  • 21 de septiembre de 2025: Monterrey 2-2 América (lesión de rodilla)
  • 25 de septiembre de 2025: San Luis 0-1 América (lesión de rodilla)
  • 28 de septiembre de 2025: América 4-1 Pumas (lesión de rodilla)
  • 05 de octubre de 2025: América 3-0 Santos (lesión de rodilla)
  • 19 de octubre de 2025: Cruz Azul 2-1 América (lesión de rodilla)
  • 22 de octubre de 2025: América 2-1 Puebla (lesión de rodilla)
  • 25 de octubre de 2025: Mazatlán 2-2 América (lesión de rodilla)
  • 02 de noviembre de 2025: América 2-0 León (lesión de rodilla)
  • 09 de noviembre de 2025: Toluca 2-0 América (lesión de rodilla)
Henry Martín con el Club América

Partidos que Henry Martin se perdió por lesión en el Clausura 2026

  • 10 de enero de 2026: Tijuana 0-0 América (lesión en la pierna)
  • 15 de enero de 2026: América 0-2 San Luis (lesión en la pierna)
  • 19 de enero de 2026: Pachuca 0-0 América (lesión en la pierna)
  • 14 de febrero de 2026: Tigres 1-3 América (golpe en el entrenamiento)
  • 18 de febrero de 2026: Juárez 1-1 América (molestias musculares)
  • 22 de febrero de 2026: América 1-0 Querétaro (precaución médica)
  • 10 de marzo de 2026: Philadelphia Union - América (precaución médica).
