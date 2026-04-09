Club América tendría que pagar esta cifra si realmente quiere fichar a Denzell García

En las últimas horas se dio a conocer que Club América le podría quitar una de las figuras a un rival directo de la Liga BBVA MX al finalizar el Clausura 2026. Ese nombre es nada menos que el de Denzell García, de los Bravos de Juárez FC. El mediocampista se ha convertido en la prioridad absoluta para el mercado de verano.

Mientras muchos se preguntan qué necesita Club América para avanzar a semifinales de la Concachampions 2026, la directiva ya analiza el presupuesto para el Apertura 2026. Se estima que las Águilas tendrían que desembolsar una cifra cercana a los 4.5 millones de euros para hacerse con los servicios de Denzell García, de Juárez.

Denzell García potencializó su nivel cuando Martín Varini lo cambió de posición.|@denzellgarcia_5

Es importante aclarar que este monto de 4.5 millones de euros es el que ha establecido como parámetro el portal especializado Transfermarkt, según su valor de mercado actual. No obstante, aún no ha trascendido si el futbolista tiene una cláusula de rescisión específica o por cuánto dinero exacto aceptaría dejarlo salir la directiva de los Bravos.

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¿Cuántos pesos mexicanos le costaría Denzell García a Club América?

Si el equipo de Coapa decide avanzar formalmente por el fichaje basándose en su valor de mercado, la operación representaría una inversión sumamente importante para la institución. Según el tipo de cambio actual, el traspaso de Denzell García le costaría al América aproximadamente 91.44 millones de pesos mexicanos.

Crédito: Mexsport

Club América competiría con otro equipo por Denzell García

Al margen de eso, el camino no será sencillo para las Águilas, ya que otro gigante del fútbol mexicano busca entorpecer la negociación. De acuerdo con reportes del periodista César Luis Merlo, Rayados de Monterrey también ha iniciado sondeos por García, convirtiéndose en el principal competidor del América por el fichaje estrella del próximo verano.

¿Quién es Denzell García y por qué lo quiere Club América?

Denzell García es un mediocampista surgido de la cantera fronteriza. El joven debutó en 2022 y ya cuenta con experiencia en la Selección Nacional de México. En el actual Clausura 2026, suma 1,095 minutos y 2 goles en 13 partidos como titular.