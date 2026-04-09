Club América le quitaría una de las figuras a un rival directo de la Liga BBVA MX al finalizar el Clausura 2026

En la Liga BBVA MX ya se palpita el mercado de fichajes de verano. Mientras André Jardine designó un nuevo capitán para el Club América, la directiva azulcrema ya rastrea el talento que brilla en el Clausura 2026. El objetivo es apuntalar la plantilla para el próximo semestre con un mediocampista que ha cautivado al cuerpo técnico.

Mientras que Jardine le pidió algo a los aficionados americanistas, se ha filtrado que el deseo de las Águilas de Coapa es Denzell García. El actual futbolista de los Bravos de Juárez se ha convertido en la prioridad para el verano, aunque el América no está solo, pues un gigante del norte también ha preguntado por él.

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Otro equipo de la Liga BBVA MX competirá con Club América por el fichaje estrella

Según reportes del periodista César Luis Merlo, Rayados de Monterrey buscará arrebatarle este refuerzo al América. Ambos equipos ya han iniciado sondeos formales con la directiva fronteriza. FC Juárez se muestra abierto a negociar el traspaso, siempre y cuando la oferta económica cumpla con las altas expectativas de la institución de Chihuahua.

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Esto le costaría Denzell García a Club América tras el Clausura 2026

La operación por la joven promesa no será económica para el equipo de Coapa. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Denzell García asciende a los 4.5 millones de euros. Esta cifra se traduce en más de 91 millones de pesos mexicanos, un monto que refleja su buen momento en México.

Denzell García tiene un precio de 3,5 millones de dólares|Crédito: @fcjuarezoficial / X

¿Quién es Denzell García, el jugador que busca América?

Surgido de la cantera fronteriza y haciendo Sub-15 en Cruz Azul, García debutó en 2022. En el actual Clausura 2026, suma 1,095 minutos disputados en 13 partidos como titular, registrando además un par de anotaciones. Ya ha tenido llamados a la Selección Nacional de México, donde logró la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2023.

Los números de Denzell García en la Liga BBVA MX con FC Juárez

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De acuerdo a las cifras que mostró BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Denzell García en los Bravos de Juárez han sido estos: