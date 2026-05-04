André Jardine lo manda a la banca, cada vez vale más y los aficionados del Club América lo quieren más a que a nadie

Gran parte de la afición del América quedó satisfecha con el rendimiento del equipo durante el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 contra Pumas. Pese a no tener muchas opciones, André Jardine consiguió luchar de igual a igual contra el mejor equipo de la Fase Regular y consiguió un valioso empate que lo mantiene en carrera por el título. Sin embargo, los aficionados azulcremas quedaron sorprendidos con el rendimiento de un jugador.

A pesar de que no fue titular, Thiago Espinosa logró sumar minutos valiosos en el choque contra la UNAM tras ingresar de cambio en el minuto 62 para reemplazar al lesionado Sebastián Cáceres. El joven futbolista uruguayo no desentonó dentro del terreno de juego y se acopló rápidamente a lo que pedía Jardine, dejando pequeñas muestras de que podría ser un jugador importante para el combinado azulcrema en un futuro.

Thiago Espinosa podría sumar sus primeros minutos ante Tigres en la Jornada 8|Crédito: Club América / X

La afición no dudó en elogiar a Espinosa en redes sociales, donde aseguran que “será muy importante la próxima temporada”. Además, aseguran que el uruguayo de 21 años “demostró que estos juegos bravos son lo suyo”, pidiendo por una mayor cantidad de minutos por el sector izquierdo en los próximos partidos. Está claro que Thiago tendrá un mayor protagonismo en el Apertura 2026.

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Thiago Espinosa podría ser titular en el próximo semestre

El lateral izquierdo llegó en completo silencio a principios de 2026 procedente del futbol uruguayo. A lo largo del año no pudo sumar muchos minutos, habiendo jugado apenas cinco partidos desde su llegada a la Liga BBVA MX. Sin embargo, esto podría cambiar rotundamente para el Apertura 2026, ya que es muy probable que el América sufra bajas en la banda izquierda.

Foto: Instagram Espinosa y Gemini.

Cristian Borja, lateral izquierdo titular de las Águilas, finaliza su contrato el próximo 30 de junio y todo parece indicar que no negociarán una renovación. En caso de que esto suceda, Jardine se quedará sin opciones en dicho sector, por lo que Espinosa podría tomar aún más protagonismo y hacerse con la titularidad en el próximo semestre. Su precio actual es de 1,2 millones de euros y cada vez está más en alza.

Sin embargo, hay que recalcar que tanto Cristian ‘Chicote’ Calderón y Franco Rossano, ambos laterales izquierdos, también se sumarán a la plantilla tras regresar de sus respectivas cesiones en Necaxa. De todos modos, el cuerpo técnico será el encargado de decidir quién será el lateral izquierdo titular del América en el último semestre del año.

