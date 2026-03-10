ÚLTIMA HORA: Club América pierde una pieza clave para el partido más importante del semestre

En los últimos días se conoció que Club América logró la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura 2026, en lo que refiere a la rama femenil de la institución. En el mismo sentido, ahora el equipo de mujeres de las Águilas pierden a una pieza clave de cara al partido más importante del semestre en la Liga BBVA MX.

Resulta que mientras Igor Lichnovsky dio un guiño al América varonil, en el equipo de mujeres de Coapa hay una muy mala noticia de cara al Clásico Nacional contra las Chivas de Guadalajara. Pues se confirmó que Sarah Luebbert no jugará frente al “Rebaño Sagrado” en esta Jornada 10 del Clausura 2026 femenil. Una noticia muy dura.

Sarah Luebbert celebrates her goal 3-0 of America during the 15th round match between America and Pachuca as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2024 at Ciudad de los Deportes Stadium on October 12, 2024 in Mexico City, Mexico.|Miguel Ponton/Miguel Ponton

Resulta que, a pesar de que se creía que Luebbert iba a formar parte de la delegación que viajara a Guadalajara para disputar el Clásico Nacional, distintos reportes sostienen que la jugadora de 28 años no tuvo las mejores sensaciones después del fin de semana y desde el cuerpo técnico y el área médica decidieron no arriesgarla.

Un amistoso que le costó caro al Club América y a Sarah Luebbert

América enfrentó en un partido amistoso a la selección de Venezuela el pasado fin de semana y, aunque hubo un buen rendimiento del equipo en el empate, la delantera de 28 años sufrió molestias físicas que no le permitirán jugar el próximo partido.

No todas son malas noticias para el Club América

El entrenador del América femenil, Ángel Villacampa, no podrá contar con dos de sus mejores jugadoras. Las Águilas tendrán 2 bajas: la de Luebbert por lesión y la de Scarlett Camberos por suspensión.

Ya se lesionó Sarah Luebbert. Solita.

Terminando el partido la afición debe entrar a excavar la Cancha Centenario y buscar ese pinche pollo enterrado. Es una maldición.

💙🦅💛 pic.twitter.com/fsqHSr7lDb — Lester Bangs 💙💛🦅 (@danpinera) March 7, 2026

Al margen de eso, no todas son malas noticias para los de Coapa, pues para el Clásico Nacional llegarán bien físicamente Daniela Espinosa, Isa Haas y Karina Rodríguez, la última recuperada que podría sumar minutos.

¿Cuándo juega el América Femenil el Clásico Nacional?

América femenil visita a las Chivas en el estadio Akron este martes 10 de marzo a las 7:05 de la tarde (hora centro de México) en el partido de la jornada 10 de la Liga BBVA MX.

