El sueldo de este jugador del América es bajísimo y es el que más alegrías le dará al Club en el Clausura 2026

No se descubre nada cuando se dice que el lugar del Club América en la tabla de posiciones del Clausura 2026 no es el mejor tras la Jornada 10 de este torneo de la Liga BBVA MX. Pues ha perdido tanto como lo que ha ganado. No obstante, hay algunas buenas noticias, como la de un jugador estrella a pesar de tener un sueldo bajísimo.

Mientras que Memo Ochoa ganaba mucho dinero por hora cuando jugaba en el América, el sueldo de Patricio Salas dista mucho de eso y es muy bajo en comparación incluso al de sus actuales compañeros de las Águilas. Es que el jugador de 22 años recién subió al primer equipo en este Clausura 2026 y marcó su primer gol ante Querétaro.

Patricio Salas gana un sueldo muy bajo en Club América a pesar de haber brillado

Aunque marcó el gol que provocó la victoria 2-1 de las Águilas frente a Querétaro en la Jornada 10, el joven de 22 años tiene un sueldo bajísimo, en gran parte por haber sido ascendido al primer equipo en este mismo semestre. De acuerdo a Salary Sport, el salario de Patricio Salas es de 257,000 pesos mexicanos por año.

Mientras que hay otros futbolistas que ganan más de 33 millones de pesos anualmente en el conjunto de Coapa, el salario del joven centrodelantero apenas supera la cuarta parte del millón de pesos. De todos modos, si sigue con este nivel, seguramente crecerá el incentivo económico para él.

André Jardine: “Patricio Salas le dará muchas alegrías al América”

En conferencia de prensa, luego del gran partido de Salas, el entrenador André Jardine expresó: “Pato Salas, asumió la responsabilidad ante la lesión de Dávila, mostró por qué está en América y por qué va a dar muchas alegrías en América”.

Además, destacó que puede jugar en diferentes posiciones. “Lo de Pato es un jugador al que yo estoy apostando mucho, a pedido mío ya estaba entrenando en el primer equipo y jugando con la 20, puede ser un buen enganche. Destaca en los entrenamientos, por eso tomamos las decisiones que tomamos”, agregó.

