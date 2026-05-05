Club América visita a Pumas en CU y todos los aficionados recuerdan este histórico gol con ilusión

El Clásico Capitalino definirá la serie este fin de semana y, mientras que André Jardine pondría al crack que todos piden, los aficionados del Club América recuerdan el día en el que le convirtió un histórico gol a Pumas en Ciudad Universitaria, justamente válido por los cuartos de final de la Liguilla, pero de hace 13 años, en el Clausura 2013 de la Liga BBVA MX.

El gol en cuestión es nada menos que de Raúl Jiménez, quien cumplió 35 años este 5 de mayo y festejó de modo muy curioso. El tanto fue en los 4tos de final del Clausura 2013. Sucedió tras un trazo largo de Paul Aguilar, con posterior recepción y asistencia de “Chucho” Benítez al “Lobo de Tepeji”, que abrió el marcador.

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La historia del gol de Raúl Jiménez en América contra Pumas en CU

El partido se disputó el 8 de mayo de 2013 a las 9 de la noche en CU y fue válido por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Clausura. El gol de Raúl Jiménez llegó a los 28 minutos del primer tiempo y sirvió para marcar el 1-0 definitivo en ese partido. La revancha fue en el Estadio Azteca el 11 de mayo y fue 2-1 para América. Es decir, fue 3-1 global.

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Las noticias más importantes para la revancha entre Pumas y América

Para la revancha entre Pumas y América, Jardine haría cambios fuertes en la alineación: pondría una delantera más arriesgada, con Henry Martín de delantero centro, Brian Rodríguez de extremo izquierdo y Alejandro Zendejas de extremo derecho. Además, tendrá las salidas obligadas de Cristian Borja (lesión en su rodilla) y Sebastián Cáceres (fractura de rostro).

Recordado este GOLAZO del @ClubAmerica a Pumas, en los 4tos de final del Clausura 2013.



Trazo largo de Paul Aguilar, recepción y asistencia de "Chucho" Benítez a Raúl Jiménez.🦅🔥 pic.twitter.com/wXEvEzPNew — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) November 23, 2021

¿Cuándo juegan Pumas y América la revancha por la Liguilla del Clausura 2026?

El encuentro se jugará en Ciudad Universitaria. En el Estadio Olímpico Universitario, Pumas será local ante América el domingo 10 de mayo a partir de las 19:15, horario del centro de México. Las Águilas deben ganar sí o sí, cualquier otro resultado le da el pasaje a semifinales a la UNAM.