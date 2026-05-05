Raúl Jiménez celebró su cumpleaños de una manera épica y todos los mexicanos lo aplaudieron

El tiempo pasa para todos y queda claro cuando se ve el número encima del pastel de cumpleaños de Raúl Jiménez. Pues el mexicano acaba de cumplir 35 años este martes 5 de mayo de 2026. Y su manera de festejar fue lo que produjo la emoción de todos los mexicanos, ya que se relaciona con la Copa Mundial de la FIFA, que ya tiene lista de convocados en México.

Mientras que muchos se preguntan qué sucederá con Raúl Jiménez y Club América en el futuro, lo cierto es que el delantero de la Premier League va paso a paso, día a día. En la actualidad está concentrado en llegar de la mejor manera al Mundial con la Selección Nacional de México y su cumpleaños ha dejado demostrado cuál es su mayor expectativa y su sueño para este año.

|Instagram de Raúl Jiménez.

Los festejos de Raúl Jiménez por sus 35 años

Resulta que en los festejos de su cumpleaños 35 se vio un pastel muy curioso: tenía la Copa del Mundo encima y estaba rodeado de las diferentes banderas de los países que integrarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. Al momento de apagar las velas, Jiménez levantó el trofeo del pastel. Seguramente todos los mexicanos sueñan con verlo hacer eso con la copa real.

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Dentro de los festejos, aparentemente muy íntimo y con su familia con la que comparte todos los días, también se vio el romanticismo y la buena relación que tiene con su esposa. Pues Daniela Basso le dedicó un tierno mensaje. “Qué tus sueños se cumplan. Te amamos con todo nuestro ser. Para nosotros ya eres campeón”, expresó la pareja del delantero.

Raúl Jiménez es uno de los delanteros que quiere el América en verano|Instagram: Raúl Jiménez

¿Cuáles serán los delanteros convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A falta de la convocatoria de Javier Aguirre de los futbolistas que juegan en el extranjero, ya están asegurados en la Copa Mundial de la FIFA 2026 la Hormiga González, Guillermo Martínez y Alexis Vega. A ellos se le sumarán Raúl Jiménez y Julián Quiñones casi asegurados; y se espera que el puesto restante sea ocupado por Santiago Gimenez o Germán Berterame.

