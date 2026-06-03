Club América quiere a este crack mundialista de Sudamérica para el Apertura 2026

Así como Club América tendría un refuerzo y sacrificaría a Kevin Álvarez, la directiva se sigue moviendo con fuerza de cara al mercado de transferencias en el futbol mexicano. Con la firme intención de apuntalar su ofensiva para el torneo Apertura 2026, la directiva azulcrema tiene la mira puesta sobre un crack mundialista de Sudamérica para el próximo torneo.

Mientras en la mitad de la cancha América perdería a Kevin Castañeda, de acuerdo con reportes recientes, habría un refuerzo ofensivo. El conjunto de Coapa mantiene un fuerte interés en el delantero paraguayo Álex Arce. El atacante de la Albirroja apunta como posible alta en el cuerpo técnico americanista debido a su brutal contundencia.

|Instagram: Víctor Dávila

Álex Arce: El refuerzo que suena en Club América que destaca en la Copa Libertadores

Arce atraviesa el mejor momento de su carrera profesional vistiendo el jersey de Independiente Rivadavia en Argentina. Su espectacular rendimiento en la actual edición de la Copa Libertadores, certamen donde se consolidó como el máximo artillero de la fase de grupos, despertó la atención inmediata de las Águilas. Además, jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Una cotización en ascenso antes de llegar al Club América

El exjugador de Sportivo Ameliano y Liga de Quito se encuentra en la lista de la selección nacional de Paraguay. Un buen desempeño en el Mundial podría elevar de forma considerable su valor de mercado, el cual ya se sitúa en los 3.5 millones de euros.

Ante este panorama, la dirigencia de las Águilas ya habría iniciado los primeros contactos para conocer las condiciones contractuales por el ariete sudamericano. Saben que no será una operación sencilla ni barata, pues el goleador también ha comenzado a llamar la atención de diversas instituciones en el futbol europeo.

El salto definitivo para el artillero paraguayo

Para el potente delantero guaraní, arribar al nido de Coapa significaría el paso más mediático y lucrativo de toda su trayectoria. Pues llegar a la plantilla más exigente de Norteamérica. América busca cerrar la contratación antes de que finalice la justa veraniega. La decisión final quedará en manos del entorno de Arce y su club actual.

