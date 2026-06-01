Actualizado: así quedó el ranking de títulos de México tras la Concachampions de Toluca
Los Diablos Rojos ganaron la Concacaf Champions Cup y Cruz Azul conquistó el Clausura 2026
La culminación de la primera mitad del año sacudió por completo las vitrinas del balompié azteca. Con la histórica coronación del Toluca en la Concacaf Champions Cup y el campeonato de Cruz Azul en el Clausura 2026, la tabla histórica de los clubes más laureados del país sufrió modificaciones.
Cuatro instituciones se consolidan en la cima del éxito nacional. Estos gigantes se distancian notablemente del resto en la carrera por la supremacía de campeonatos oficiales de los equipos de México. Toluca y Cruz Azul han sido los que más crecieron y juegan el Campeón de Campeones.
Cruz Azul se despega de Chivas y Toluca se sigue acercando al podio
El Club América se mantiene como el líder absoluto e inalcanzable de este prestigioso listado con un total de 41 títulos oficiales. La escuadra de Coapa observa desde lo más alto a sus perseguidores, respaldada por su amplia cosecha en ligas, copas y torneos internacionales.
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Por su parte, la obtención de la gloria liguera en este semestre le permitió a Cruz Azul dar un golpe de autoridad. La Máquina Celeste alcanzó los 27 trofeos, rompiendo el empate directo y superando a las Chivas de Guadalajara, que se quedaron en el tercer escalón con 26 galardones.
Finalmente, el Toluca redondeó una campaña brillante tras conquistar la Concachampions 2026. Con esta nueva estrella internacional en su escudo, el conjunto escarlata llegó a 23 conquistas oficiales, afianzándose en el cuarto puesto histórico y recortando distancias frente a los tres primeros lugares.
El Top 4 de los clubes más ganadores del futbol mexicano
- Club América: 41 títulos oficiales (16 títulos de Liga MX, 6 de Campeón de Campeones, 7 de Concacaf Champions Cup, 8 de Copa MX, 2 Copas Interamericanas, 1 Copa Gigantes de la Concacaf, 1 Supercopa de la Liga MX).
- Cruz Azul: 27 títulos oficiales (10 títulos de Liga MX, 7 de Concacaf Champions Cup, 4 de Copa MX, 3 de Campeón de Campeones, 2 Supercopa MX y 1 Leagues Cup).
- Chivas de Guadalajara: 26 títulos oficiales (12 títulos de Liga MX, 7 de Campeón de Campeones, 4 de Copa MX, 2 de Concacaf Champions Cup y 1 de Supercopa MX).
- Toluca: 23 títulos oficiales (12 títulos de Liga MX, 5 de Campeón de Campeones, 3 de Concacaf Champions Cup, 2 de Copa MX y 1 Copa Interamericana).