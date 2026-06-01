Estrella de Brasil que todos olvidaron volverá al Club América para el Apertura 2026

Mientras que el Club América ya casi no tiene posibilidades de clasificarse al Mundial de Clubes 2029 en su rama varonil, el equipo femenil atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Pues se consagraron campeonas del Clausura 2026 y también de la Concacaf W Champions Cup. Y las buenas noticias siguen: recuperarán a una estrella de Brasil para el Apertura.

Resulta que, mientras América tiene a un jugador que se revalorizó el triple, Ángel Villacampa recupera a una estrella de Brasil. Pues América Femenil volverá a contar con la brasileña Priscila Flor da Silva para el próximo torneo. Sin dudas es una incorporación fundamental para seguir creciendo como equipo y repetir los logros de esta temporada.

Priscila Flor Da Silva celebrates her goal 0-1 of America during the 4th round match between Atlas and America as part of the Torneo Clausura 2025 Liga BBVA MX Femenil at Jalisco Stadium on January 21, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

El club que hizo historia al firmar el doblete local e internacional, tendrá de nuevo a Priscila de cara al próximo semestre. La atacante brasileña está prácticamente lista para volver a las canchas tras superar un extenso proceso de rehabilitación que provocó que ni siquiera sea incluida en la lista de este semestre.

TE PUEDE INTERESAR:



Club América recupera un fichaje histórico de 500,000 dólares desde Brasil

La trayectoria de Priscila con las Águilas se puso en pausa muy pronto. La delantera de 21 años arribó a la escuadra capitalina en septiembre de 2024, protagonizando una transferencia histórica desde el Inter de Porto Alegre que rondó los 500 mil dólares. Su llegada generó altas expectativas, pero las lesiones la mantuvieron alejada del brillo de la plantilla azulcrema.

|@AmericaFemenil

Respaldada por la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024 y su distinción como la máxima romperredes de la Copa Libertadores Femenina 2023, Da Silva llegó entre laureles y buenos augurios. Sin embargo, su racha ascendente se frenó en marzo de 2025 debido a una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

Priscila Flor da Silva vuelve al Club América

Tras pasar por el quirófano en junio de ese año, comenzó una recuperación estimada de entre 8 y 10 meses. Para priorizar su salud y no arriesgarla ante la alta exigencia de la competencia, el cuerpo técnico optó por no inscribirla en las listas oficiales del Clausura 2026.

Priscila Flor Da Silva celebrates her goal 1-1 of America during the Semifinal first leg match between America and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2024 at Ciudad de los Deportes Stadium on November 14, 2024 in Mexico City, Mexico.|Miguel Ponton/Miguel Ponton

Priscila concluyó con éxito su etapa de fortalecimiento físico en el gimnasio y ya realiza trabajos de cancha al mismo ritmo que el resto del plantel. Con el visto bueno de los médicos a la vuelta de la esquina, la futbolista de Brasil estará al 100% para realizar su debut oficial con el Club América para el Apertura 2026.

