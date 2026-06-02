El refuerzo que podría tener Club América, con Kevin Álvarez como sacrificado

El mercado de fichajes rumbo al torneo Apertura 2026 ha comenzado a moverse con fuerza. Aunque el Club América perdió un refuerzo a manos de Chivas, ahora la directiva azulcrema busca opciones en el mediocampo. El cuerpo técnico encabezado por André Jardine evalúa un drástico movimiento que implicaría la salida de una de sus inversiones más altas: Kevin Álvarez.

Así como el América tiene un plan de emergencia si no consigue el regreso de Raúl Jiménez, también se habla de que la dirigencia de Coapa coincide en la necesidad de buscarle acomodo al lateral derecho. Pues Kevin Álvarez, por quien se pagaron cerca de 10 millones de dólares, no logró consolidarse. Esta situación abrió las puertas a Erick Aguirre en una curiosa negociación.

Kevin Álvarez perdió la titularidad con el América|@kevinalvarez / IG

Erick Aguirre: El jugador que llegaría al Club América desde Monterrey

El flojo rendimiento de Álvarez generó una ambiciosa negociación que traería un nuevo futbolista al nido. Pues el sacrificado en esta operación permitiría la llegada de un viejo deseo de las Águilas. Desde la Sultana del Norte ha trascendido una propuesta por parte de los Rayados de Monterrey que incluye a Erick Aguirre.

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La escuadra busca reactivar el mercado mexicano mediante un atractivo intercambio de elementos para apuntalar su zona baja. De acuerdo con reportes del periodista Arath Uva, la directiva regiomontana evalúa entregar la ficha de Erick Aguirre más una compensación económica a cambio del pase definitivo de Kevin Álvarez.

En América analizan el canje propuesto por Rayados de Monterrey

Este movimiento propuesto por CF Monterrey resolvería de inmediato las asignaturas pendientes en la planeación deportiva del conjunto azulcrema: tener un mediocentro más y desprenderse de un jugador que no utiliza. Santiago Baños analiza el canje para el Apertura 2026 ya que también le permitiría liberar una masa salarial importante de la plantilla.

Erick Aguirre ha formado parte de la agenda de Coapa en ventanas de transferencias anteriores, por lo que existen informes de seguimiento vigentes. Al ser polifuncional en el terreno de juego, agrada en el nido, ya que puede desempeñarse con éxito tanto en la lateral como en el medio sector de la cancha. Todos los caminos apuntan a la salida de Kevin Álvarez.

