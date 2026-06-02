3 claves para entender por qué Kevin Castañeda jugará en las Chivas y no en el América

Mientras una estrella de Brasil refuerza al Club América, las Águilas se quedaron sin uno de los fichajes más deseados de toda la Liga BBVA MX de cara al Apertura 2026. A falta de un anuncio oficial, Chivas ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa al asegurar la incorporación de Kevin Castañeda, habilidoso mediocampista procedente de los Xolos de Tijuana.

El Club Deportivo Guadalajara tiene todo acordado para contratar a Castañeda, que llegaría al Rebaño Sagrado con números de crack. El futbolista de 26 años finalmente pasará al equipo de Gabriel Milito y no al de André Jardine, aunque durante meses se había hablado de que el DT brasileño lo tenía en consideración. Hay 3 claves para entender el fichaje por la escuadra tapatía.

Kevin Castañeda está a punto de ser nuevo jugador de Chivas.|@kevincv10

¿Por qué Kevin Castañeda prefirió a Chivas antes que al América?

La transferencia del mediocampista mexicano refuerza las opciones tácticas en Verde Valle y expone la pasividad en los despachos de Coapa, donde no supieron reaccionar ante las exigencias de Tijuana.

Pretensión demasiado alta de los Xolos de Tijuana: La directiva de la frontera tasó originalmente la carta del futbolista en 8 millones de dólares, una cifra sumamente elevada que congeló las primeras aproximaciones en el mercado. Desestimación de Club América: Ante el alto costo de salida, la gestión encabezada por Santiago Baños descartó buscar variables y prefirió bajarse de la carrera, dejando el camino libre a su máximo competidor. Negociación de Chivas de Guadalajara: El Rebaño Sagrado diseñó una alternativa dinámica para abaratar la operación. Pagará entre 5 y 6 millones de dólares en efectivo e incluirá el traspaso de Yael Padilla a la frontera.

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Las alarmas se encienden en las Águilas para el Apertura 2026

La caída del fichaje de Kevin Castañeda ha generado una profunda inquietud en el entorno de las Águilas. Ha transcurrido un mes completo desde la eliminación del Club América en el torneo Clausura 2026 y la plantilla profesional se mantiene exactamente igual, sin registrar ninguna incorporación para cambiar la historia.

Esta falta de movimientos directos en el mercado pone bajo la lupa la reestructuración prometida por la dirigencia. Con apenas una semana para arrancar los trabajos de pretemporada rumbo al Apertura 2026, la directiva siente la presión de la afición cada vez más cerca.

