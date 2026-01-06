Club América quiere robarse jugadores a como dé lugar, pero quizá no sería posible

Club América inició el año con el tan esperado anuncio de la contratación de Rodrigo Dourado , su primer refuerzo para el Clausura 2026. Pocos días más tarde, el club tiene intenciones de darle más buenas noticias a su afición y cerrar otros dos arribos clave, ambos provenientes del mismo sitio.

Según reveló el portal América Monumental, las Águilas quieren sumar a sus filas a Emiliano Gómez (mediocampista) y José Rodrigo Pachuca (defensa) en este mismo mercado. Para ello, deberán negociar directamente con Puebla, equipo que posee la ficha de los dos futbolistas.

El periodista Jonathan Peña aseguró que la dirigencia azulcrema ya envió una oferta formal tanto por Gómez como por Pachuca, por lo que en estos momentos se encuentran expectantes a lo que puedan responder desde La Franja. En el mientras tanto, hay optimismo por llegar a un acuerdo.

Es importante mencionar que Emiliano Gómez tiene una cotización estimada de €2,000,000 en la web de Transfermarkt, mientras que José Pachuca cuenta con un valor aproximado de 800 mil euros. Según fuentes cercanas al club, ambas cifras serían asumibles para las Águilas.

Los números de Gómez y Pachuca, los dos jugadores que quiere América para el Clausura 2026

En el Apertura 2025, Emiliano Gómez disputó 16 partidos en los que convirtió seis goles y dio cuatro asistencias, cifras más que destacables teniendo en cuenta que Puebla quedó en la última posición de la Fase Regular. Estos números ilusionan a la afición americanista, y muchos creen que sería el reemplazante ideal de Diego Valdés.

Acorde a los registros de Transfermarkt, el futbolista uruguayo participó de forma directa en el 47% de los goles de La Franja en el último torneo. Además, jugó todos los minutos posibles desde la séptima jornada hasta la última.

Por su parte, Pachuca tuvo un rol más secundario aunque también muy destacable: formó parte del equipo en 11 ocasiones e inclusive aportó una asistencia. Es importante señalar que también fue parte del plantel que disputó el último Mundial Sub-20 con la Selección Nacional.