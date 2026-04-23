Ya lo tenían en el olvido, pero este jugador volverá a Club América después del Clausura 2026

A pesar de que todos los ojos están puestos en la Liguilla del Clausura 2026, la directiva del Club América comenzó a mover fichas pensando en el mercado de fichajes que abrirá en verano. Está claro que el combinado azulcrema tendrá cambios dentro de su plantilla, como podría ser el fichaje de Gabriel Pec, por ejemplo. Sin embargo, pocos recuerdan que, una vez finalizado el presente torneo, un jugador de la Liga BBVA MX deberá regresar a Coapa.

Se trata de Cristian ‘Chicote’ Calderón, futbolista que defiende la camiseta de Necaxa, pero que su ficha aún le sigue perteneciendo al América. Sin muchos minutos bajo las órdenes de André Jardine, el lateral izquierdo salió cedido del equipo a mediados de 2025. Sin embargo, diversos reportes indican que deberá presentarse en Coapa luego del 30 de junio, fecha en la que finaliza su préstamo con los Rayos.

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Durante su ausencia, Chicote Calderón se ha transformado en uno de los pilares de la defensa del equipo de Aguascalientes. Jugó un total de 27 partidos disputando 1,830 minutos. Solamente consiguió marcar un gol y también repartió una asistencia. Ahora deberá regresar al América donde el cuerpo técnico definirá si contará con él para el Apertura 2026 o si le darán vía libre a su salida nuevamente.

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Chicote Calderón podría tener una oportunidad en el América

Pese a que no fue contemplado por Jardine en una primera instancia, Calderón podría tener su revancha en las Águilas. Todo parece indicar que Cristián Borja, lateral izquierdo colombiano titular del equipo azulcrema, abandonará la institución como agente libre en verano cuando finalice su contrato. Si bien tiene la opción de renovar por un año más, el jugador siente que se trata de un ciclo cumplido en la institución.

En este contexto, el defensor mexicano de 28 años podría tomar su lugar y posicionarse como titular en la banda izquierda del América. Lo cierto es que Calderón regresará a Coapa con el objetivo de aportar más opciones en defensa al cuerpo técnico, sin embargo, su continuidad en el equipo todavía no está asegurada. Todo dependerá del futuro de Borja y de posibles movimientos externos.