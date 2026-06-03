CONFIRMADO: Club América ya tiene entrenando en Coapa a cracks de Japón

Club América tuvo presencia japonesa en Coapa, aunque no se tratan de refuerzos para el primer equipo ni de jugadores que hayan llegado para ponerse a disposición de André Jardine. La propia Asociación Japonesa de Futbol confirmó que cuatro juveniles viajaron a México para realizar una estancia de corto plazo con las Águilas, dentro de un proyecto internacional de formación impulsado junto a Adidas.

La información fue publicada por la JFA, que detalló que el programa forma parte del “JFA adidas DREAM ROAD”, una iniciativa que busca darle a futbolistas japoneses de categorías juveniles experiencia directa en clubes del extranjero. En este caso, el destino elegido fue uno de los equipos más importantes de la Liga BBVA MX: el Club América.

¿Qué hacen los jugadores japoneses en Coapa?

De acuerdo con la Asociación Japonesa de Futbol, la estancia en México corresponde a la primera actividad internacional de corto plazo del proyecto en 2026. La federación japonesa explicó que cuatro jugadores fueron enviados al Club América para trabajar en un entorno competitivo distinto, con la intención de acelerar su desarrollo deportivo.

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No es menor el dato: América no aparece en este caso como un club comprador ni como una institución que esté probando futbolistas para incorporarlos de inmediato. El vínculo se entiende desde un programa formativo, respaldado por la JFA y adidas Japan, proveedor oficial de la federación japonesa.

Quiénes son los cuatro juveniles japoneses que llegaron al América

La JFA confirmó los nombres de los cuatro futbolistas que viajaron a México. Se trata de Shunta Ozawa, mediocampista de Vegalta Sendai Youth; Riku Tange, mediocampista de Hokkaido Consadole Sapporo U-18; Toraji Miyaoka, defensa de Ehime FC U-15; y Rikuto Hara, delantero de FC Tokyo U-15 Fukagawa.

Los dos primeros pertenecen a categorías de preparatoria, mientras que Miyaoka y Hara forman parte de estructuras Sub-15. Por esta razón, la lectura correcta no pasa por el mercado de fichajes, sino por una experiencia internacional para jóvenes talentos japoneses que buscan medirse en contextos futbolísticos diferentes.

Qué es el JFA Adidas DREAM ROAD

El JFA Adidas DREAM ROAD es un proyecto de desarrollo juvenil que busca llevar a jugadores japoneses a clubes de alto nivel fuera de su país. La JFA lo presenta como una iniciativa para generar experiencias de entrenamiento en escenarios internacionales y acercar a sus futbolistas a estándares competitivos más exigentes.

La misma fuente señala que el programa ya tuvo actividad en años anteriores con clubes de Europa y América. En 2023 hubo experiencias con Real Sociedad, Bayern Múnich y Fulham; en 2024 se sumaron instituciones como River Plate, LA Galaxy, Tigres y Como 1907; mientras que en 2025 también aparecieron destinos como Ajax, Lyon y Eintracht Frankfurt.

