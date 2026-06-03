No fueron mariachis: Japón llegó a Monterrey y sus jugadores recibieron algo bien mexicano

El seleccionado de Japón completó su viaje desde Tokio a México y ya se encuentra en Monterrey, listo para culminar su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En esta ocasión, los japoneses fueron recibidos por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien les entregó un sombrero regio a cada integrante de la delegación nipona.

El Seleccionado Japonés ya se encuentra en tierras aztecas para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™|X - Samuel García

A diferencia de las bienvenidas tradicionales con mariachis, tal como le hicieron a Sudáfrica en su llegada a Pachuca, aquí las autoridades locales optaron por un obsequio a modo de recuerdo. Cada uno de los integrantes de la delegación japonesa recibió su sombrero regio y rápidamente se lo colocaron.

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El grupo de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El plantel dirigido por el estratega Hajime Moriyasu se trasladó de forma directa hacia el hotel de concentración ubicado en la zona de San Pedro Garza García una vez culminado el recibimiento por parte de las autoridades locales. A partir de ahora, Japón continuará su período de preparación previo a la justa mundialista.

Japón integrará el Grupo F durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a Túnez, Países Bajos y Suecia. Su camino durante la fase de grupos comenzará el 14 de junio frente al equipo neerlandés en el AT&T Stadium de Arlington, posteriormente jugará con el conjunto africano el 21 de junio en Monterrey y culminará su participación en la fase de grupos frente a Suecia el 25 de jinio, nuevamente en el AT&T Stadium de Arlington.

Con una plantilla experimentada, el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu buscará estar nuevamente entre los primeros de su grupo. Cabe destacar que en su plantel cuentan con figuras de la talla de Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace) y Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt).