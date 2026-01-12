El mexicano que rechazó jugosa oferta del América y hoy es de los más reconocidos por la FIFA

El América tuvo que reducir sus pretensiones durante este mercado de fichajes debido a que cuenta con las plazas de jugador extranjero repletas. Sin embargo, la directiva intentó no reducir la calidad buscando la contratación de uno de los mejores mediocampistas mexicanos del momento: Obed Vargas. Sin embargo, el futbolista de Seattle Sounders rechazó el ofrecimiento de las Águilas y hoy es de los más destacados a nivel mundial.

El nuevo premio internacional que recibió Obed Vargas

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (conocido por su forma abreviada como CIES), que es una asociación conjunta a la FIFA, colocó a Obed Vargas entre los mejores 10 mediocampistas Sub-22 del mundo fuera de las cinco mejores ligas (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue One). Es el único mexicano y quien pertenece a una liga de la Concacaf .

Obed Vargas es uno de los mejores jugadores Sub-20 del mundo|Crédito: @obed.vargas

El registro realizado por la organización posicionó a los futbolistas más destacados durante el último semestre y el ranking es liderado por Matvey Kislyak, futbolista del CSKA de Moscú. Si bien Vargas ha brillado a lo largo del último tramo del 2025, el méxico-americano se encuentra en el puesto número 10 de la tabla, aunque se trata de un reconocimiento que coloca a la MLS y al Seattle Sounders entre la élite del futbol europeo.

Esto demuestra la calidad de Vargas, quien está buscando dar el salto al futbol europeo en los próximos meses. Por otro lado, el top 10 quedó conformado de la siguiente manera:



Matvey Kislyak - CSKA Moscú (Rusia) Kees Smit - AZ Alkmaar (Países Bajos) Gjivai Zechiël - FC Utrecht (Países Bajos) Aleksandar Stanković - Club Brujas (Bélgica) Ângelo Gabriel - Al-Nassr FC (Arabia Saudita) Josen Escobar - América de Cali (Colombia) Victor Froholdt - FC Porto (Portugal) Caleb Yirenkyi - FC Nordsjælland (Dinamarca) Silas Andersen - BK Häcken (Suecia) Obed Vargas - Seattle Sounders (Estados Unidos)

Obed Vargas está muy bien valorado a nivel internacional.



CIES lo incluyó en el top 10 de los mejores mediocentros sub-22 fuera de las 5 grandes ligas europeas. pic.twitter.com/shad1F7ROq — Oscar Mendoza (@oscarmendoza02) January 11, 2026

Obed Vargas ya había sido reconocido por CIES

Hace unos meses, el futbolista de la Selección Mexicana había sido destacado por el CIES como uno de los mejores centrocampistas Sub-21 no militante de alguna de las cinco grandes ligas en cuanto a organización de juego. Vargas se ubicó en la quinta posición, superando a jugadores como Jobe Bellingham, hermano de Jude, jugador del Real Madrid.

La razón por la que Obed Vargas rechazó al América

En una entrevista reciente, el jugador de Seattle Sounders reveló que los directivos del América se pusieron en contacto con él, pero les manifestó que su deseo es jugar en Europa. Su contrato finaliza a fin de año, por lo que si no emigra antes al Viejo Continente, lo hará una vez se encuentre como agente libre.